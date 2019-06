NA INSTAGRAMU SU SVI BOGATI, LEPI I MRŠAVI: Dunja Jovanić postavila spornu sliku, pa poslala jasnu poruku svim ženama i dala im ZLATA VREDAN SAVET! (FOTO)

Blogerka Dunja Jovanić gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom se obratila svim ženama govoreći o društvenim mrežama i onome što nam se servira preko istih. Naime, pevačica je zbog jedne svoje fotogrfije u kupaćem kostimu pokrenula lavinu komentara, a sada je javno iznela svoj stav o tome.

"Nije influenser onaj koji samo govori šta je obukao, gde to možete naći... Trebalo bi da kažemo: "Hej, stanite, ko si ti da govoriš ko je debeo?". Na Instagramu su svi bogati, lepi i mršavi. Uživo stalno dobijam komentare da sam mala i mršava, preko slika to može da izgleda i ovako i onako. Meni je ova slika bila primer zdravog, ženskog tela. Deca stvarno misle da je moguće imati nerealno mali struk, jer gledaju fotošopirane slike. Trudnice, recimo, imaju pritisak da posle trudnoće, već mesec dana nakon, sve one imaju pločice, to je kao normalno. To nije normalno", rekla je Dunja.

"Sve žene bi bile mnogo zadovoljnije sobom kada ne bi širile mržnju. Svi bi bili srećniji kada bi bili pozitivniji. Žene, zaboravile smo da pohvalimo jedna drugu. Kad nekome udelite kompliment, to je tako lep osećaj", zaključila je Jovanićeva u emisiji "Jutro sa Jovanom i Srđanom".

