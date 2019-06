HAOS NA NASTUPU MILICE TODOROVIĆ! Malo je falilo da dođe do TUČE! Jedva je pevala, u očima joj se video STRAH!

Milica Todorović ovih dana navodno vodi borbu sa zetom Vojislavom Petrovićem, koji joj je godinama bio menadžer i najbliži saradnik. Kako pišu mediji, pevačica ga je optužila da joj je ukrao 60.000 evra, koje je namenila za kupovinu stana.

I dok Milica ne želi javno da komentariše odnose unutar svoje porodice, njen zet tvrdi da nikakve pljačke nije bilo, ovo nije prvi problem koji je joj napravio bivši menadžer.

Naime, Todorovićeva je nekoliko puta mogla ozbiljno da nastrada zbog preke naravi svog zeta, koji ju je godinama pratio na svim nastupima.

"Voja je dugo bio Miličin menadžer i sve do pre nekoliko godina njih dvoje su imali dobar i profesionalan odnos. Milica je Voju angažovala prvenstveno jer mu je verovala, ali i zbog toga što je suprug njene rođene sestre Jovane. Godinama su uspešno sarađivali, sve do jednog nastupa, kada se desio prvi incident koji je izazvao Voja", priča izvor blizak pevačici, siguran da je ona mogla i batine da dobije zbog njega.

"Milica je sa zetom bila na jednom nastupu i baš kada je trebalo da izađe na scenu, Voja je napravio frku sa vlasnikom kluba. Na licu mesta je odlučio da podigne cenu nastupa bez konsultacije sa Milicom, a to je saopštio gazdi, koji nije želeo da mu isplati ništa više preko ugovorene sume. Počeli su da se svađaju, a u jednom trenutku je situacija postala toliko napeta, da je malo falilo da dođe do tuče. To bi se verovatno i desilo da se nije umešalo obezbeđenje kluba. Todorovićeva, koja je uvek vesela i nasmejana, jedva je pevala te noći i na njenom licu se videlo da je besna na Voju, ali ujedno i uplašena", nastavlja izvor i dodaje da su posle tog nemilog događaja takve situacije postale česte.

"Nakon prvog incidenta, Milica je obavila ozbiljan razgovor sa Vojom, ali mu je ipak dala drugu šansu, pod uslovom da takvi problemi ne smeju više da im se događaju. On se držao dogovora skoro godinu dana i ponašao se normalno, ali đavo mu nije dao mira i ponovo je pokazao svoje pravo lice", ističe izvor i objašnjava šta je Milicu nateralo da raskine saradnju sa zetom.

"Ponovio se gotovo identičan scenario. Milica je imala nastup u Hrvatskoj i baš kada se spremala da izađe na binu, čula je viku i dreku ispred svoje garderobe. Kada je izašla napolje, imala je šta da vidi. Njen zet se raspravljao sa obezbeđenjem i vlasnicima diskoteke jer je ponovo tražio da mu se za Miličin nastup isplati veći honorar od ugovorenog. Situacija je ponovo bila veoma napeta, palo je dosta ružnih reči, gurkanja i unošenja u lice, a da Milica u tom trenutku nije smireno reagovala, ko zna šta bi se desilo, a nije isključeno i da bi ona izvukla deblji kraj. Vlasnici te diskoteke u Zagrebu više nisu hteli da sarađuju sa njima, a Voja je jedva izvukao živu glavu. Pretili su mu i da im Milica nije toliko draga, oni bi ga prebili", otkrio je izvor i ispričao da je posle tog nemilog događaja Milica bila veoma ljuta na zeta.

"Bila je duboko razočarana i povređena njegovim ponašanjem. S jedne strane, bilo joj je žao da prekine saradnju sa zetom zbog sestre Jovane, ali više nije želela da trpi stres. Posle nekoliko meseci mu je dala otkaz i od tada je u lošim odnosima sa sestrom Jovanom", zaključio je izvor.

