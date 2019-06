PLJUVAO, ŠAMARAO, TUKAO I NE IDE U ZATVOR! Evo koji je sporazum Miki Đuričić sklopio s tužilaštvom! EKSKLUZIVNO!

Miki Đuričič, kojeg je zbog agresivnog ponašanja pred rijaliti kamerama privela policija, a nadležni sud mu je odredio pritvor do 30 dana zbog nasilja nad ženama, po savetu advokata priznaće krivicu kako bi dobio nanogicu, ekskluzivno saznaje Kurir.

Da bi se što pre okončao krivični postupak, pčelar iz Kupinova će potvrditi da je udario šamar Suzani Perović, a potom pljunuo u lice i brutalno štakom tukao Nadeždu Biljić u "Zadruzi 2".

S obzirom na to da se njegova nasilnost jasno vidi na snimcima iz rijalitija, u dogovoru sa svojim zastupnikom odlučio je da snosi odgovornost. On će predložiti sklapanje sporazuma o priznanju krivice sa tužilaštvom kako bi dobio blažu kaznu.

"Advokat je posavetovao Mikija da ponude nagodbu, pošto je on očigledno počinio nasilje o čemu svedoči video snimak. Ukoliko tužilaštvo i sud prihvate taj predlog, Đuričić bi mogao da svoju kaznu služi kod kuće u Kupinovu", otkriva naš izvor.

Da li će tužilaštvo prihvatiti nagodbu i dalje je neizvesno s obzirom na to da je Đuričić i ranije hapšen zbog nasilničnog ponašanja.



"Prvi put priveden je 2014. godine posle fudbalske utakmice u Kupinovu jer je povredio dvojicu policajaca. Nakon godinu dana od toga, u rijalitiju je fizički napao Ivana Gavrilovića zbog čega je osuđen uslovno. Zbog svega toga postoji mogućnost da tužilac odbije sporazum ili da predloži i neku strožiju kaznu, na primer, efektivan zatvor", dodao je naš sagovornik.



Mi smo dan nakon Mikijevog hapšenja, posetili njegovo rodno selo Kupinovo. U njegovoj kući nije bilo nikoga. Kako smo saznali, sestra mu radi u drugom selu, a otac Mirko je otišao u zatvor u Sremskoj Mitrovici da sinu odnese stvari.

On je bio veoma ljut kada smo ga pozvali za komentar.

"Ne, ne, ne. Miki izlazi do petka. Okanite me se, vi ste lažovi, svašta pišete, neću ništa da vam pričam", rekao je Mirko i prekinuo vezu.

Nebojša Bojović se čuo s prijateljem:



Rekao mi je da se kaje

Jedan od najboljih Mikijevih prijatelja Nebojša Bojović ne opravdava njegovo nasilje nad ženama i smatra da treba da odgovara za svoje postupke. Beogradski zlatar i brat uhapšenog Luke Bojovića kaže da se čuo sa Đuričićem posle incidenta.

foto: Dragan Kadić

"Nema opravdanja za to što je udario žensku osobu, to nikako nije smeo da uradi. Pozvao me je ubrzo nakon incidenta i rekao mi je da se kaje i da mu je jako teško, pogotovo za Nadeždu jer se slučajno našla u dvorištu. Svestan je da nije trebao tako da uradi, ali reagovao je ishitreno. Bio je neraspoložen, a pre svega razočarao se u ljubav jer je imao prevelika osećanja. Video je da nije to što je očekivao. Ona se našla u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu. Iako je on bio isprovociran od strane Suzane i trpi bolove, vratio se u rijaliti da bi bio s njom. Rizikovao je svoje zdravstveno stanje, a morao je da ide na terapije u naredna dva, tri meseca na VMA. Miki je inače prevrtljiv. Čas kaže jedno, čas drugo. Mada, biće oni zajedno sigurno kad se završi rijaliti."