SUZANI BATINE NISU STRANE, TUKAO JU JE I ČOVEK S KOJIM JE OD '96?! Advokatica Nadežde Biljić šokirala je javnost, a od reakcije pevačicinog muža ćete se ZALEDITI!

Suzana Perović siloviti šamar pred celom Srbijom dečku Mikiju Đuričiću brzo je oprostila, a zbog toga nema ko nije ostao u šoku. Isto tako, kako se navodi, oseća se i advokatica pevačice Nadežde Biljić na koju je Miki nasrnuo nekoliko minuta kasnije, takođe, u rijalitiju, i to drvenom štakom, odmah nakon što ju je i pljunuo u lice.

Advokatica Gordana Jović Živojinović tvrdi da je pevačica Suzana Perović zaslepljena lažnom predstavom o Đuričiću i da mu zbog ljubavnih osećanja prašta i ovo što je uradio. Ona, takođe, kaže i da je Miki po skandaloznom ponašanju sličan i Suzaninom suprugu Vladi Peroviću pa navodi da je pevačica navikla na da pored sebe ima takve partnere.

"Suzana se čudno ponaša i svi smo šokirani njenim prihvatanjem podređenog položaja, statusa žrtve koji ima u odnosu sa Mikijem. Zaljubljenost ne bira ni godine, ni vreme, ni osobe. Suzani se desila u ozbiljnim godinama kada su i posledice ozbiljnije jer mladalačka ljubav je najčešće lepršava i neopterećena teškim ljudskim karakterima stečenim u toku života. Takođe, Suzani nije strano da je partner maltretira, jer čovek sa kojim je od 1996. godine prema njoj je bio takođe agresivan", ističe Jović Živojinović.

Kako se dalje navodi, ona je objasnila da sve može biti provereno i kod njenog kolege advokata Borivoja Borovića koji je Suzanu zastupao u brakorazvodnoj parnici sa Perovićem pre niz godina. Advokatica Nadežde Biljić ispričala je i da je Suzanin suprug bio agresivan i prema drugim ljudima iz okruženja, a ne samo prema izabranici, baš kao i Đuričić.

"Suzana nije uspevala da se razvede od Vlade Parovića dugo vremena jer je on bio agresivan i prema advokatima koji su nju zastupali i pokušavali da na civilizovan način dođe do okončanja braka. Tako je Suzana došla kod Borovića i rekla mu: 'Niko ne može da me razvede od Vlade jer on svakom advokatu kog sam imala preti batinama i zastrašuje ih'. Borović joj je rekao - evo ja ću, neka dođe slobodno kod mene. U Borovićevoj pravnoj zaštiti Suzana je uspela da se razvede od Vlade, ali su se posle nekog vremena ponovo venčali", rekla je Gordana Jović Živojinović.

Kada je još uvek zakoniti suprug bio poznav ovim povodom, očeo je da psuje, kako navode domaći mediji, i pre nego što je čuo o čemu je tačno reč:

"Ko ti treba? Ko si ti da me zoveš?! Zašto zoveš nepoznate ljude?!" navodno je vikao i ujedno i psovao bivši estradni menadžer.

