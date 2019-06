SANDRA AFRIKA UŽIVALA NA ROĐENDANU BIVŠEG DEČKA: Pevačica otkrila u kakvom je sad odnosu sa Volkovim, a onda se dotakla NJE!

Sandra Afrika se nedavno pojavila i na rođendanu svog bivšeg dečka Vladimira Volkova, što je izazvalo lavinu komentara.

Ona je priznala da nisu zajedno, ali da je u dobrim odnosima sa bivšim dečkom.

"Mi smo u okej odnosima. Nema potrebe da se svađamo i da se od toga pravi cirkus. Ja sam sa svim mojim bivšim momcima u okej odnosima, tako će, ja se nadam, i ostati. Nemam novog muškarca", rekla je Sandra.

Afrika se nedavno posvađala sa Stanijom Dobrojević, a sada se zbog toga kaje.

Žao mi je što sam se našla u toj priči, meni to zaista ne treba. Ja nisam neko ko je gradio svoju karijeru na skandalima i ko se kačio za kolege, na ovo ili na ono. Uvek sam gledala sebe, svoj posao i rad, kačila sam se samo za sebe, tako da neću to ni sada", izjavila je pevačica.

Pevačica je čula da je Miki Đuričić udario dve žene u rijalitiju, a sada je prokomentarisala nasilje.

"Ja ne znam šta je bilo, ali štagod da je bilo, to je moglo da se završi drugačije, a ne tako. Naravno da treba da se to zaustavi da se ne dešava i da žene prijavljuju to i pobegnu iz situacije, ako je to moguće. Bilo bi najbolje kada se to ne bi dešavalo i kada bi se stvari odvijale drugačije", zaključila je Sandra.

