SLAĐANA TOMAŠEVIĆ PROŠLA KROZ BURAN RASKID, A SAD IMA NOVOG DEČKA: Voditeljka priznala kakav muškarac ju je osvojio i gde su se UPOZNALI!

Slađana Tomašević bila je verena za svog emotivnog partnera, a onda je usledio buran raskid. Ipak, sada je ponovo ispunjena na ljubavnom planu.

Voditeljka je priznala kakav je njen novi dečko i šta joj čini.

"Vrlo je stabilan i jak. Ide srcem, najbolji je na svetu. On je jedini u stanju da me u sekundi digne i da me vrati čak i kada je najteže. Beskrajno je romantičan, dugovit, obrazovan i veoma sposoban", rekla je ona.

foto: Vladimir Šporčić

Njihovo poznanstvo je, kako otkriva Slađana, bila potpuna slučajnost.

"To je nešto što znamo samo on i ja i nekoliko nama bliskih ljudi. Da mi je neko rekao da ću ga baš tako sresti, ne bih verovala. On je tip muškarca koji se svima sviđa, jer uliva sigurnost. Veoma je kompleksan i sa njim možeš apsolutno sve", kaže voditeljka.

Slađana dodaje i da u vezi nije komplikovana:

"Generalno nisam komplikovana, a u ovoj vezi sam tipično žensko. I zna se čija je reč poslednja."

foto: Instagram Printscreen

Kurir.rs/Hello, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir