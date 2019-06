ZBOG ULTRA LAST MINUTA TRAVELLAND RADI I U NEDELJU

Svega nekoliko dana nas deli od početka leta a vi još uvek niste rezervisali svoje letovanje? Voleli biste da doživite savršen, relaksirajući odmor na zanosnim grčkim plažama ali po povoljnim cenama? Sada je trenutak! Više od dve decenije ,,Travelland’’ uspešno organizuje izuzetna letovanja a ove godine baš takvo sebi možete priuštiti i vi! Zbog velikog interesovanja ,,Travelland’’ radi i u nedelju 16. juna od 10 do 17h! Iskoristite vikend i sjajne ultra last minute ponude te uštedite!

Dugogodišnje iskustvo pokazuje da je središnje poluostrvo Halkidikija, Sitonija, među posetiocima, najpopularnije. Na ovom prostoru turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi. Jedan od njih jeste Porfi Beach Hotel 3*, koji je smešten na samoj plaži, nedaleko od letovališta Nikiti. Ukoliko se odlučite da letujete u ovom hotelu na raspolaganju ćete imati bazen, teniski teren, igraonicu, restoran, taverunu i još mnogo toga. U ovom hotelu zagarantovani su vam miran odmor i prijatna atmosfera i to uz odličnu ponudu. Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja sa doručkom, u terminu 21.6.-1.7.2019. u ovom hotelu možete obezbediti po ceni već od 359€ po osobi ili 398,5€ u superior sobi, gde je smeštaj za dete do 12 godina gratis!

Ništa manje interesantan nije ni Alexandros Palace 5*, pozicioniran na svega par minuta vožnje od Uranopolisa, na Atosu. Ovaj fantastičan hotel sa 5 zvezdica je izuzetno prijatan i komforan i sastoji iz soba, kao i prostranih i luksuznih apartmana od kojih većina ima pogled na more. Hotel poseduje i wellness centar, kao i teniski teren a privatna plaža je ono po čemu je prepoznatljiv širom Grčke. Kombinacija morskih lepota i planina čine zajedno neverovatan pejzaž pa su posetioci posebno oduševljeni ambijentom. Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja na bazi polupansiona u ovom hotelu možete obezbediti po ceni već od 486€ po osobi, pri čemu je smeštaj za jedno dete do 12 ili dvoje dece do 6 godina - gratis!

Aristoteles Beach hotel sa 4 zvezdice se nalazi na udaljenosti od 86 km od Soluna. Smešten je u veoma značajnom području Afitosa, na Kasandri, najjužnijem delu Halkidikija. Osim jedinstvenog pogleda ovaj impresivni panoramski položaj nudi posetiocima direktan pristup jednoj od najznačajnijih peščanih plaža na Kasandri, te svi gosti mogu uživati u prelepim vodama zaliva Toroneos. Hotelski kompleks se sastoji od 8 zasebnih zgrada poređanih u vidu amfiteatra, zahvaljujući kome veliki deo soba ima predivan pogled na more. Svaka soba ima TV, radio, telefon, mini frižider, klima uredjaj, balkon ili terasu, krevetac, kupaitlo sa kadom ili tuš kabinom.. Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja sa all inclusive uslugom u terminu 21.6.-1.7.2019. možete obezbediti po ceni već od 457,5€ po osobi, pri čemu je smeštaj za jedno dete do 12 i drugo do 6 godina gratis!

Ako ste ljubitelji ostrva sigurno će vam se dopasti Tasos, čuven po svom epitetu ,,šuma koja plovi”. Na Tasosu je smešten luksuzni resort hotel Thassos Grand Resort 5* koji nudi 167 dvokrevetnih soba i 12 apartmana, smešten u 14 zgrada. Tradicionalni restorani, po kojima je nadaleko poznat, pružaju gostima široki izbor za ručavanje i ambijent za svačiji ukus. Prvi se nalazi u glavnoj zgradi hotela, gde se služi doručak. Tradicionalna konoba se nalazi na obali mora i nudi raznovrsne specijalitete za ljubitelje morskih plodova. Jedinstveni Spa centar nudi bogat izbor rekreativnih tretmana, kao i parno kupatilo, klasične finske saune, đakuzi, itd. U večernjim časovima gosti mogu uživati uz programe večernjih zabava u amfiteatru ili uz piće u noćnom klubu. Hotel nudi i 4 otvorena bazena a ležaljke i suncobrani su besplatni. Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja na bazi polupansiona, u terminu 21.6.-1.7.2019. možete obezbediti po ceni već od 575€ po osobi, pri čemu je smeštaj za dvoje dece do 12 godina gratis.

Ukoliko vas srce vuče južnije od Halkidikija i Tasosa dobra ideja je Leda Village Resort sa 3 zvezdice. Ovaj divan, ušuškani hotel se nalazi u blizini tradicionalnog sela Horto. Smešten je u malom zalivu, na padini punoj maslinjaka i ima sopstvenu plažu čuvenu po kristalno čistom moru. Prepoznatljiv je po svom izgledu, simpatičnim folklornim detaljima i vitražima putem kojih odaje tradicionalni duh Peliona. Poseduje bazene, saunu, jacuzzi, ležaljke na plaži i oko bazena, dečiji klub i igralište, teretanu, terene za sportske aktivnosti. Animacija i za odrasle i za decu je odlična jer hotel nudi mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti, među kojima su i časovi grčkog plesa, kao i časovi grčke kuhinje! Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja na bazi polupansiona u periodu 21.6.-1.7.2019. možete obezbediti po ceni već od 536€ po osobi, pri čemu je smeštaj za jedno dete do 12 i drugo do 4 godine gratis!

Ne propustite ove sjajne ultra last minute ponude i rezervišite svoj odmor što pre! Ne zaboravite da zbog velikog interesovanja ,,Travelland’’ radi i u nedelju 16. juna od 10 do 17h!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

