JOVANA JEREMIĆ PROGOVORILA O ELITNOJ PROSTITUCIJI: Oni misle da su zvezdetine! Voditeljka se NAMUČI SA NJIMA!

Voditeljka Jovana Jeremić Milošević bez dlake na jeziku progovorila je o "aferi prostitucija", pa istakla kako smatra da je to "sjajan primer za to kako ne treba".

"Ja neću da napadam medije. Ja smatram da mediji koriste taj profil devojaka da ukažu omladini kako ne treba. Kada imate u programu jednu prostitutku, elitnu prostitutku, to ne mora da bude po difoltu 'deca se ugledaju na to'. Ne mogu mediji da vaspitavaju decu, decu vaspitavaju roditelji! Ja imam ćerku koju ću ja vaspitavati. Ona, ako i to bude videla u programu, ja ću reći - okej, Lea, to ne trteba tako, iz razloga tog i tog... Sjajan negativan primer, kako ne treba!" kaže Jovana, napominjući da vremenom ipak treba smanjivati njihova eksponiranja.

Međutim, kao neko ko je strogo protiv "crnih listi", otkrila je da sa rijaliti učesnicima i starletama ima najmanje problema kada dođe do saradnje.

"Ko smo mi da zabranjujemo nekome da se pojavljuje ili ne? O tome treba da presudi narod. Protivnik sam crne liste, ponosim se time što ja slobodno smem svakoga da ugostim... Ja svakog poštujem", izjavila je voditeljka koja, pak, ima dosta problema sa zvezdama iz muzičkog sveta.

"Više imam problem sa tim kvazi-zvezdama, Zvezdama Granda koje tek se ispile i misle da su ogromne zvezdetine", navela je ona.

Kurir.rs/Alo/Foto: Instagram screenshot

