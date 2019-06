MIKI I SUZANA IMALI SU VELIKE PLANOVE: Hteli su da kupe salaš za 50.000 evra, a on sad ne sme ni da joj priđe!

Miki Đuričić i Suzana Perović imali su ozbiljne planove za budućnost, koje je rijaliti igrač srušio za tren oka kada je ošamario svoju devojku i pretukao štakom Nadeždu Biljić.

Naime, iako su gotovo od početka imali turbulentnu vezu, Miki i Suzana su planirali da kupe salaš na kome će živeti zajedno po završetku rijalitija, saznaje Kurir od izvora bliskog Đuričiću. Pčelar iz Kupinova hteo je sa svojom devojkom da iskešira 50.000 evra za njihov zajednički dom, a malo je falilo da dođe do realizacije da Miki nije napravio incident zbog kojeg je osuđen na godinu dana kućnog zatvora. On je takođe dobio zabranu prilaska Suzani i Nadeždi u istom vremenskom roku.

- Dok je Miki bio u "Zadruzi", njegovi prijatelji su mu tražili neki lep salaš jer ih je zamolio da to urade. Našli su mu jedan koji je trebalo da pogleda nakon što izađe iz rijalitija. On i Suzana su imali ozbiljne namere. Planirali su da novac ulože zajedno, ali bi on dao veći deo - kaže naš izvor.

Pevačica je bila spremna da napusti Beograd kako bi započela u miru život s Mikijem, pa ju je njegovo nasilje, a onda i hapšenje zato toliko potreslo.

- Suzana nije imala dilemu u vezi s Mikijem i njihovim zajedničkim životom, ali se jedino plašila šta će deca da joj kažu na to. Zato se ovako slomila sada, jer su im krupni planovi skroz srušeni. Suzana nije džabe upala u teško psihičko stanje. Treba da pogleda u oči još uvek venčanog muža, kao i decu, a od veze s Mikijem definitivno do daljnjeg nema ništa, jer on ne sme da joj priđe - tvrdi izvor Kurira.

Inače, Suzani zadrugari ne dozvoljavaju da klone duhom, iako su pojedini od njih zgranuti što mu je oprostila šamarčinu.

