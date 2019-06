ON NIJE GALAMDŽIJA I MANIPULATOR! Stanijina drugarica uporedila starletinog bivšeg i sadašnjeg dečka: Napravila LOM kad je otkrila OVO O VLADIMIRU!

Tamara Radoman, dobra drugarica Stanije Dobrojević, javno je uporedila starletinog sadašnjeg dečka Marka Markovića sa bivšim Vladimirom Tomovićem. Ona je otkrila da "navija za Marka" te da je i te kako zadovoljna starletinim izborom, jer je očito čini daleko srećnijom nego što je bila.

"Meni je najbitnije da je vidim nasmejanu s obzirom na to da je rijaliti teška igra i da su stalno neke svađe i frke. Pojavio se u pravo vreme, a šta će dalje biti, ne znam. On je dečko lep, zgodan, kulturan, fin, ali imao je već neke priče u rijalitiju, pa neka vreme pokaže svoje. Ne mogu da ga okarakterišem kao nekog ko folira, nisam tamo, ne mogu da vidim", kaže Tamara.

Ona ističe da se Stanija ponaša normalno i prirodno uz njega.

"Stanija je iskrena sa njim. Ona i sama kaže da se nije bogzna koliko zaljubila. Dopada joj se, prija joj, sve je na početku i to je to. Ne znam da li on folira. Toliko je puta izdata u rijalitijima da je sve moguće. Neka vreme pokaže svoje. Ne mogu da garantujem ni za koga. Ipak, Stanija je neko ko je mnogo popularan i ko je dugo na estradi i ima mnogo pratilaca i sigurno njemu imponuje da provodi vreme sa njom", priča Tamara.

Zatim, Tamara je javno priznala i da joj se bivši Stanijin dečko ne dopada i da nije dobar za nju. Za novog zato tvrdi da je bolji od Vladimira.

"Fin je, kulturan, lepo se ophodi prema njoj. Vladimir je skakao, urlao, branio Staniju, ali meni se više dopada način ovog Marka. Mislim da je dečko kulturan, odmeren, ali mislim da ukoliko bi bila neka situacija, da bi skočio da je odbrani. Prosto nije taj tip kao Vladimir da bude galamdžija i da se stalno svađa", smatra Tamara.

Stanijinoj drugarici se čini da Marko bolje utiče na Staniju od Vladimira i zato podržava njhovu vezu.

"Bila je Stanija srećna i sa Vladimirom. Ona voli kod muškaraca to da budu zaštitnici, da skoči za stolom i da je odbrani, ali mislim da je Marko bolji dečko za nju. Kod Vladimira mi se nije dopalo to što je bio agresivan, on je po svaku cenu hteo da je menja, gasio ju je u rijalitiju da on bude u centru zbivanja, a ona je ipak Stanija, dugo je tu, ima šta da kaže i pokaže, a pored njega to nije mogla. S druge strane, Marko drugačije utiče na nju. Ne gasi je, ima slobodu, svoja je. Njemu to tako odgovara. Pravi je džentlmen. Moje lično mišljenje posle svega je da je Vladimir jedan veliki manipulator", zaključila je Tamara.

