POGINUO JE PRE 8 GODINA, A MOGAO JE I MNOGO RANIJE! Potresna ispovest oca pokojnog Darka Radovanovića: Nisam znao šta imam dok ga nisam IZGUBIO! Zbog ovih reči zaplakali su i NAJHRABRIJI!

Darko Radovanović tragično je nastradao 11. juna 2011. godine kod Ostružnice. Njegovi fanovi tugovali su zajedno sa njegovom porodicom, koja i danas ne može da se oporavi od gubitka.

Darkovi roditelji, Stana i Vidoje Radovanović, jedva su smogli snage da po prvi put progovore o smrti svog sina, koj ije za sobom ostavio ženu Mariju i ćerkicu Laru. Vidoje je istakao da je uvek bio ponosan na svog sina, iako je ponekad imao primedbe.

"Ako treba početi odnekle priču, to je da je pre propevao nego progovorio. On je bio profesorsko dete, a kasnije sam ja postao otac pevača Darka Radovanovića", rekao je Vidoje i dodao da je za njega i njegovu suprugu bilo bitno da im sin završi fakultet.

"On je sve to odrađivao savršeno, putujući iz Šapca, legne na zadnje sedište kad završi svirku i spava do Beograda, do fakulteta, pa ga onda kolege tu čekaju dok završi predavanja."

Tokom karijere, bilo je više situacija o kojima Darko nije želeo da priča roditeljima, ali u jednoj od njih mogao je da nastrada.

"Neki dečko je držao dva sata pištolj na kolenu, terao ga, maltretirao, kasnije su postali dobri prijatelji, ali ovaj je bio pijan", izjavio je Vidoje za "Premijeru" pa progovorio i o poslednjem razgovoru koji je imao sa sinom.

"Tog dana me pita: 'Jesi gledao', ja kažem: 'Jesam' i to je bio prvi put da nisam imao zamerku na njegovo gostovanje neko i to je bio naš poslednji razgovor. Ja tad nisam znao da sam srećan. Tek kad sam ga izgubio, znao sam šta sam izgubio", ispričao je potreseni otac Vidoje, koji je otkrio da je Darkova ćerka njegova kopija i da im unuci daju snagu da nastave dalje.

