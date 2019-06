VIDELA SAM DA IZ AUTOMOBILA IZLAZI DIM: Biljana Obradović doživela OGROMNU neprijatnost u saobraćaju, pa iznela detalje!

Biljana Obradović navodno je vozila u suprotnom smeru u beogradskom naselju Senjak, a sada se oglasila i priznala šta se zaista desilo.

Voditeljka je rekla da tako nije bilo, već da joj je samo automobil stajao okrenut u tom smeru.

foto: Damir Dervišagić

"Meni se tog petka po podne oko pet sati zapalila lamela na Gazeli kad sam se kretala od novobeogradskog bloka. Nisam znala u čemu je problem, samo sam videla da s autom nešto nije u redu i da izlazi dim. Pomislila sam da mi se motor zapalio. Nisam mogla da prebacim ni u prvu ni u drugu brzinu, ali mi je dugogodišnje vozačko iskustvo pomoglo da strpljivo, trećom brzinom, nekako izađem sa Gazele i krenem prema stadionu Partizana, gde je moje drugo radno mesto u PR službi fudbalskog kluba", rekla je ona i dodala:

"Na sreću, jedan dobri policajac mi je pomogao da auto sklonimo u stranu. Onda sam pozvala svog oca, koji je posle sve to dalje organizovao. Da bismo odšlepali automobil do stadiona Partizana, gde je bezbedno prenoćio, dok ga sutradan nisam prebacila kod majstora, morali smo da ga vratimo na kolovoz i onda je došlo do takve slike da je auto bio okrenut u kontrasmeru. Zanimljivo je da je u kratkom vremenskom roku prošlo više ljudi koji su me videli u toj situaciji, čak i neki koje poznajem lično i eto kako se pronela pogrešna informacija."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

