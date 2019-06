EKSKLUZIVNI FOTO! POGLEDAJTE KAKO JE BIVŠI DEČKO PRETUKAO BIVŠU UČESNICU FARME: Pretio je da će me ubiti, vukao me je po podu i udarao glavom od vrata! IŽIVLJAVANJE U RESNIKU!

Pevačica i bivša učesnica Farme Sanela Vujnović više doživela je fizičko nasilje od bivšeg dečka i muzičara Miloša Stojkovića Stojketa iz Resnika, kada ju je brutalno prebio i naneo joj teške telesne povrede.

foto: Privatna Arhiva



Folkerku je momak tokom dve godine veze više puta maltetirao i tukao, preko čega je ona svaki put prešla jer je bila zaljubljena, a i umeo je, kako kađže, dobro da je izmanipuliše. Sanela ga je poslednji put prijavila policiji i on je dobio zabranu prilaska od mesec dana. Međutim, ona je uplašena za svoj život jer se plaši da će joj ponovo nauditi na mnogo gori način. Upravo zbog toga bila je prinuđena da se obrati Kuriru kako bi policija reagovala.

foto: Privatna Arhiva



- U početku je sve bilo med i mled, imali smo prelepu vezu. Nikada nisam mogla da pretpostavim da će se tako završiti. Dečko me je više puta fizički maltretirao i svaki put sam prelazila preko toga jer sam ga volela, a i umeo je da me izmanipuliše. Zajedno smo bili više od dve godine, a u tom periodu sam ga dvaput prijavila policiji, koja nije reagovala. Pretpostavljam da nije kažnjen jer je svaki put uspeo da ispegla kod druga, koji je jedan od inspektora u 29.novembru. Uplašena sam za svoj život i ne znam šta će mi se desiti nakon članka u vašim novinama, ali ovo je jedini način da nadležni organi odreaguju kako bi trebalo - započinje Sanela svoju priču i nastavlja da opisuje incident koji se dogodio prošle srede.

foto: Privatna Arhiva



- Kolege su mi javile da nam je u sredu veče iskrsla jedna svirka koju sam pristala da radim. Kada sam dečku saopštila da moram da se spremim, on je poludeo. Rekao mi je da ne pomišljam slučajno da odem, branio mi je da pevam više od tri puta nedeljno, bio je ljubomoran. Nudio mi je pare, rečima: "Daću ti ja novac što bi večeras uzela, uzmi mojoj deci iz usta". Kada sam se istuširala, obukla sam helanke, a on mi je sve vreme pretio da će me ostaviti. Rekla sam mu da ću ga prijaviti policiji, on mi je zapretio ako to uradim, da ću videti šta će mi se desiti posle razgovora u stanici i stavio mi je do znanja da nikada nikome nije ostao dužan. Terao me je iz kuće u toplesu, pa sam nekako uspela da obučem brus-halter. Uhvatio me je za kosu, čupao i vukao, a ja sam se branila, da bi mi zatim pocepao brus. Pošto sam bila asmatičar, uvek nosim pumpicu. Uhvatilo me je gušenje dok sam bila na podu, dobila sam napad panike, našla položaj na da udahnem vazduh. Zamolila sam ga da mi doda pumpicu, on me je pljunuo u facu, a onda mi je dodao. Šutirao mi je stvari, a onda mene u zadnjicu, desno rame i vrat, a prethodno me je uhvatio za kosu i udario glavom od ulazna vrata. Sve vreme sam dozivala pomoć, ali komšije nisu reagovale. Prijavila sam ga policiji, koja je odmah došla. Otišli smo u stanicu u Rakovici na razgovor gde je me tamo pljunuo u facu. Došla je hitna pomoć da me pregleda, a sutradan sam otišla po upsutstvu inspektorke u Zemunsku bolnicu. Imala sam modrice na rukama i stavljena mi je kragna oko vrata jer mi je povređena kičma. Od svih njegovih napada imam ozbiljne posledice, kosa mi opada, imam pečate na glavi - kaže pevačica.

Sanela ističe da je bivšeg dečka i početkom marta prijavila policiji za nasilje, gde je takođe samo dobio zabranu prilaska od mesec dana.

foto: Privatna Arhiva



- Bili smo sa prijateljima na večeri i bilo je sve savršeno. Kad mi je stigla poruka od bivšeg dečka da mi čestita za pesmu i spot, ja nisam odgovorila. On je to video i napravio mi je na putu do moje kuće haos. U vožnji me je tukao po glavi i vratu, ja sam se toliko branila da sam nogom slomila šoferku i pokušala da iskočim iz kola u brzini. Tri dana nisam mogla da pomerim glavu i tada sam odlučila da ga prijavim policiji - kaže folkerka i otkriva još nekoliko situacija u kojima je dobila batine od Miloša.

foto: Privatna Arhiva



- Jednom me je maltretirao na mojoj svirci, da sam na kraju pobegla. Izašao je za mnom, udarao me kesama po leđima, rukama. Bežala po keju, on me jurio, da bi me na kraju pokupile dve nepoznate devojke i odvezle kući. Imala sam ozbiljne povrede. Majka i ja smo strepele da će napraviti haos jer je rekao da će napraviti haos svaki put. Njegov otac me je uvek branio i bio mi podrška, ali ni čovek ne zna šta će s njim. Miloš je na moju majku jednom digao ruku, ali nije je udario, već je pljunuo. Ne znam šta da radim, ali mora da se zaustavi. Svaki put sam prelazila preko svega jer sam ga iskreno volela, ovaj put je kraj - završava Sanela.



Marija Dejanović

BIivša supruga prijavila Miloša za nasilje Sanela ističe da je Miloševa bivša supruga, sa kojom ima dvoje dece, takođe podnela prijavu protiv njega, pa je povukla zbog viđanja dece.

(Kurir.rs, Marija Dejanović / Privatna arhiva)

Kurir