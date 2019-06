NEVEROVATNA PONUDA: NAJBOLJI GRČKI HOTELI PO EKSKLUZIVNIM CENAMA

Leto je pred vratima, a vas hvata panika jer još uvek ne znate gde ćete na odmor? Bez brige jer „Travelland“ za vas ima ponudu koja se ne odbija: dočekajte leto u nekom od luksuznih hotela u Grčkoj po neverovatnoj ceni! Uz širok izbor najboljih hotela čekaju vas popusti do čak 52%!

Nedaleko od gradića Uranopolisa, oko 110 km od Soluna, nalazi se Alexandros Palace Hotel 5*, smešten na zelenoj padini sa privatnom plažom, wellness centrom i teniskim terenom. Sastoji se iz savršeno udobnih soba, studija i luksuznih apartmana. Odlična hrana, ljubazno osoblje, veliki i dečiji bazen, bilijar, dečje igralište i mnogi drugi sadržaji učiniće vaš odmor nezaboravnim. Uz popuste do 27% očekuje vas i extra ponuda za rezervacije do 22. juna: za 7 noći smeštaj za dvoje dece je gratis!

U neposrednoj blizini Neos Marmarasa nalazi se jedan od najvećih i najluksuznijih hotelskih kompleksa čitave Evrope - Porto Carras, koji se sastoji iz tri hotela i luksuzne vile. Smešten je na čak 4 500 hektara, a poseduje sopstvenu marinu, privatnu plažu dužine oko 2 kilometra, SPA, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, bazene, jakuzzi... Za ljubitelje sporta tu su fitnes centri, ronilački, jahački i jedriličarski klub, kao i uslovi za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima. Mališani se mogu zabavljati na igralištima ili u klubovima za decu dok majke šopinguju u tržnom centru. U restoranima se služe specijaliteti domaće i mediteranske kuhinje, a gosti se uz omiljeno piće mogu opustiti u nekom od barova ili provoditi u brojnim diskotekama. Hoteli Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia, oba sa pet zvezdica, izdvajaju se svojim luksuzom, ponudom i uslugom. Za ove prelepe luksuzne hotele aktuelni su popusti do 52%!

U naselju Kriopigi, u vrtu okruženom borovima i maslinama, smešten je Kassandra Palace Hotel 5*. Bogat je mnoštvom sadržaja za posetioce svih uzrasta: veliki i dečji bazen, frizerski salon, spa centar sa saunom, hamamom i đakuzijem, restorani, barovi, dečje igralište... Sobe su svetle i prozračne i poseduju privatni balkon. Uz popuste do 41% 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 godina obezbedite po ceni već od 907€!

Na krajnjem jugu Kasandre, prvog prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paliouri smešteno je termalno spa odmaralište Miraggio Thermal Spa & Resort 5*. Hotel raspolaže otvorenim bazenima, terenima za sportove, dečjim igralištem, restoranima i barovima i, naravno, spa centrom. Ponuda vrhunskog spa centra obuhvata veliki izbor usluga i sadržaja, kao što su termalni bazeni, specijalni tuševi i hidromasaža. Sobe su prostrane i lepo uređene. Svaka smeštajna jedinica sadrži klima uređaj, satelitsku televiziju i terasu ili balkon. Rezervišite svoje mesto u ovom divnom hotelu uz popuste do 47%!

Cronwell hoteli su nadaleko poznati po svom luksuzu, gostoprimstvu i komforu koji pružaju. Na prelepoj peščanoj plaži između Platamona i Nei Porija smešten je hotelski kompleks Cronwell Platamon Resort 5*, koji se sastoji od glavne zgrade na 6 spratova i manjih vila. Okružen mediteranskim vrtom, odiše mirom i spokojem i idealan je za opuštajući odmor. Hotel je vrlo pogodan za porodice sa decom, poseduje dečji bazen, mini klub i igralište, kao i brojne druge rekreativne sadržaje, kako za decu, tako i za odrasle. Uz popuste do 37% obezbedite 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece do 16 godina uz ultra all inclusive ponudu po ceni od 1628€.

Cronwell Sermilia Resort 5* je luksuzni hotelski kompleks smešten na samoj plaži u živopisnoj Paskudiji, na Sitoniji. Hotel sadrži dva restorana, od kojih se jedan nalazi na krovu sa koga se pruža prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, klub za decu, deo za opuštanje sa bibliotekom, spa centar sa saunom, jacuzzi, hamam. Za ljubitelje sporta tu su teretana, sportski tereni, kao i sportovi na vodi. Uz razne animacije, tematske večeri i muziku uživo zagarantovan je odličan provod. Uz popuste do 37% 7 noći za dvoje odraslih uz all inclusive ponudu možete obezbediti po ceni od 1299€.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

