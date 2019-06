JA PRIMAM ŠIPKE U GLAVU ZATO ŠTO ONA LAŽE! Procurila prepiska Srboljuba Subotića o SAČEKUŠI U KALUĐERICI! Popio batine zbog Aleksandre i njenih laži?!

Srboljuba Subotića su nedavno nepoznati napadači sačekali ispred njegovog doma u Kaluđerici, i tom prilikom mu naneli povrede na glavi.

Subotić je iznosio razne teorije o ovom slučaju, ali do sada nije zvanično utvrđeno ko ga je i zašto napao. U jednoj raspravi na Fejsbuku, Subotić je izneo novu teoriju o celom slučaju.

"I te kako je znala i ko je i šta je i sa kime je, dosta laži", osvrnuo se Srboljub na snimak u kojem Aleksandra priznaje da je bila sa čovekom koji je bio zauzet.

"Ne moraš se uopšte baviti sa Aleks! Da li je ona znala ili nije to samo ona zna, a nije na tebi da to tumačiš!", poručila mu je jedna žena koja podržava Aleksandru.

"A na meni je da primam šipke u glavu zato što ona laže to je ok", odgovorio je on.

