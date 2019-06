BILA JE U BRAKU 6 GODINA, A SADA JE SAMA I ŽELI DA USVOJI DETE: Pevačica priznala koji je STRAHOVI muče! JEDAN SUSRET zauvek je promenio!

Nina Badrić priznala je da kod muškaraca ume da prepozna strah od toga šta mogu da joj pruže, pa otkrila da želi da se ostvari kao majka.

- Verujem u taj jedan susret koji vas, hteli vi to ili ne, zauvek promeni. Svako od nas zna da ga prepozna kad mu se to dogodi. Mnogi moji prijatelji imaju normalne odnose i normalne brakove. Ima tu i tuge i sreće jer sve je to život, ali zajedno prolaze kroz sve što ih snađe

Badrićeva smatra da bi joj život bio lakši kada ne bi bila poznata ličnost.

"Sigurna sam da bi apsolutno sve bilo drugačije. Da sam obična Nina koja radi neki uobičajeni posao, ne bih osetila ni toliko simpatija, ali ni predrasuda. Od muškaraca dobijam laskanja i komplimente, ali osetim i njihov strah prema sebi, pitanje šta bi mi mogli ponuditi", rekla je Nina.

Nina je bila u braku šest godina sa Bernardom Krasnićem, zajedno su sve ukupno porveli 12 godina, sada se priseća te ljubavi i kaže:

- Bila je to mladalačka ljubav. Kad ste mladi, privuče vas hemija, osetite leptiriće, sve vam je slatko... Ali ima jedan Džibonijev stih koji prepoznajem kao životnu istinu - na poljima od snova ne pušta se korenje. Za zajednički život treba partner koji ti je prvenstveno prijatelj koji te razume i poštuje, a meni je jako važan i smisao za humor.

Nina je priznala da se plaši da ostane sama i da ne zasnuje porodicu, ali bi volela da se ostvari u ulozi majke.

- Mislim da u svakoj ženi gori žar za majčinstvom, ali kad neko vreme prođe, počneš i na taj iskonski nagon drugačije da gledaš. Volela bih da usvojim dete jer mislim da jako puno mogu da dam nekom malom biću. Ipak za takvu odluku čovek mora da bude jako ozbiljan i odgovoran. S druge strane, nikad ne znate šta život nosi. Poznajem majke koje je majčinstvo iznenadilo u kasnim godinama, kad su već mislile da im se takvo iskustvo više ne može dogoditi - zaključila je Nina.

