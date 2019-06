ZORICA I NAIDA POSTALE SU NAJBOLJE DRUGARICE! On zna i zašto: Gastoz progovorio o odnosu sa BIVŠIM DEVOJKAMA, pa poželeo da se VRATI U RIJALITI?

Već neko vreme mediji pišu o jakom prijateljstvu koje se rodilo između dve bivše devojke Nenada Marinkovića Gastoza, Zorice i Naide. Njih dve su postale nerazdvojne, a duploj kruni "Parova" to ni najmanje ne smeta.

Ipak, on ističe da nije bio taj koji ih je spojio.

"Nisam ih ja spojio. Znam zbog čega se druže i baš mi je drago zbog toga. Volim kada je tu sve okej i da nema netrpeljivosti. Meni je drago", ispričao je nedavno Gastoz u jednom intervjuu, te istakao da su svi troje, zapravo, u veoma dobrim odnosima.

Inače, temperamenti rijaliti igrač u potpunosti je skoncentrisan na građenje karijere. Ipak, vilu u Zemunu ne zaboravlja i rado bi se tamo ponovo uselio.

"Ne znam... realno, ako me ovo bude iznerviralo, sve ovo što se dešava oko mene, ja ću uvek imati gde da se vratim a to je svakako u rijaliti", iskren je bio on: "Ne znam još (ništa o povratku)... Od septembra hoću!" uzviknuo je sa osmehom on, te na neki način najavio svoj dolazak u "Parove" od jeseni.

Bilo kako bilo, kako je aktuelna sezona tek prišla kraju, za iduću se još uvek ništa za sigurno ne zna.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Happy/Foto: Damir Dervišagić

Kurir