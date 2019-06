SOCIJALNA IM JE ODUZELA DETE DOK SU BILI U ZADRUZI! Divna DNK sad je Marku rodila i drugo, ali on ne veruje da je OTAC?! Par otišao na JAVNO TESTIRANJE, a evo gde su nestale pare od RIJALITIJA!

Divna Milanović i Marko Kocić stekli su ogromnu popularnost kada su se pojavili u emisiji "DNK", a zatim i u prvoj sezoni "Zadruge". Javnost su najviše potresli kada im je pošle godine, tokom boravka u rijaliti kući, socijalna služba oduzela stariju ćerku Kristinu, zbog neadekvatnih uslova u kojima je rasla.

Devojčica je boravila u hraniteljskoj porodici dok joj roditelji nisu napustili imanje u Šimanovcima.

"Sve sam ja to na sudu rešila", prokomentarisala je kratko u emsiji Divna.

U međuvremenu, dobili su i sina Ivicu, pa se i iznova našli u žiži javnosti. Naime, Marko je sumnjao da je on otac dečaka, te se zajedno sa suprugom vratio u "DNK", ne bi li se uradio test očinstva. Njega je zbunilo to što dečak ima plave oči i tvrdi da ga je žena varala dok je on po ceo dan radio.

"Ja sumnjam na komišiju!" uzviknuo je Marko u jednom trenutku pa se izasmejao.

"Nema, džabe sumnja", nije odugovlačila Divna sa odgovorom, sve vreme ističući da do prevare nije došlo.

Inače, novac od rijalitija izgleda više nemaju. Kako je Divna DNK istakla, "otišao" je na traktor i na potrepštine za dete. Govoreći o rijalitiju, Divna se prisetila kako je provocirala Baneta Čolaka, dok je njen muž kod kuće sve to gledao i besneo. On je, naime, izašao i vratio se kući pre nje.

Kako su se odlučili na javni test, tako su i rezultate podelili javno, sa svima. Na svu sreću, Marko se za džabe plašio, jer se ispostavila da je on zaista otac malog Ivice.

"Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba, čiji je uzorak obeležen sa Marko Kocić, jeste biološki otac", pročitala je Divna sa osmehom na licu, pa poljubila svog muža.

