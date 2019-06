MIKI ĐURIŠIĆ OSUĐEN NA KUĆNI ZATVOR, A JOŠ NIJE STIGAO U KUPINOVO: Pčelar i dalje iza rešetaka, a razlog je skroz BIZARAN! OTAC MU OČAJAN!

Iako je Osnovno tužilaštvo u Rumi još prošlog petka donelo odluku da Miki Đuričić može da počne sa izdržavanjem kazne kućnog zatvora, on se i dalje nalazi iza rešetaka u Sremskoj Mitrovici, a razlog je pomalo bizaran.

Naime, Miki je i dalje zatvoren jer nema fiksi telefon u Kupinovu. ez fiksnog telefona državni organi ne mogu da proveravaju u svakom momentu da li je zaista u svom domu.

Ovu informaciju je za spomenuti nedeljnik potvrdio Mirko Đuričić, otac rijaliti zvezde, poručujući da je morao da podnese zahtev za uvođenje fiksnog telefona.

"Miki nije mogao da dođe kući da služi kaznu jer nemamo fiksni telefon! Rekli su nam da mora da postoji sprovedena linija kako bi i danju i noći mogli da ga zovu i proveravaju. Objasnili su mi da bez svega toga ne mogu da prate kretanje mog sina", rekao je Mirko.

"Nikad nismo imali potrebu za fiksnim, a i ko još to koristi otkad postoje mobilni telefoni? Alli, šta da se radi, sada moramo da uvedemo zbog njegove kazne. Jurio sam na sve strane da to što pre uvedu, da mi sin ne trune u zatvoru bez potrebe. Pitao sam i da li postoji drugi način da se ovo reši, da ne uvodim džaba liniju, ali rekli su mi da mora tako. Uspeo sam to da završim nakon nekoliko dana i sada konačno imamo liniju", dodao je Mikijev otac, ističući da ne zna kada će se njegov sin vratiti kući.

