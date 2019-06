DEA ĐURĐEVIĆ POSLE 5 MESECI PONOVO VODI JUTARNJI! Sarapa nije mogao da izdrži, zaplakao uživo pred kamerama, a onda mu je voditeljka rekla JAKU stvar i svi su ZANEMELI (VIDEO)

Dea Đurđević, posle četiri i po meseca odsustva sa malih ekrana, ponovo je u studiju sa kolegom Predrag Sarapa, koji je veoma emotivno reagovao na Deino prisustvo u studiju.

"Meni kao da nikada nisi bila odsutna", dočekao ju je Sarapa, kojem je čak i suza radosnica i knedla u grlu.

"I ja se tako osećam. Dočekali su me aplauzom", poručila je Dea, koja je čestitala Sarapi na izdržljivosti što je toliko dugo svaki dan ustajao u pet ujutro.

"Bilo je teško, ponekad i tužno, bilo mi je nekada neizdržljivo i da sve to guramo i uvek sam se ponašao kao da si tu", rekao je Sarapa i skoro zaplakao.

"Neću da plačem, majke mi", rekao je Sarapa.

"Prošla sam se u tvojim rečima "guram, guram". Moram da kažem sve je iz glave. Ja sam imala mnogo operacija da bih sačuvala život, to su višestruke povrede. Ruka je bila amputirana, trtična kost, noga je bila paralizovana, bile su to teške povrede i sve se to može izgurati osmehom. Kolege, majka, baka, prijatelji, svi ljudi su mi dali podršku", rekla je Dea, koju još uvek čekaju terapije i rehabilitacija.

Dea je pokazala koliko veliki duh ima pa se čak šalila na svoj račun i ispričala vic koji se pojavio od njene nesreće.

"Dea levom rukom zaustavlja autobus, šta ona radi desnom?! Zamisli kolika je to hrabrost", ispričala je Dea.

Tri puta se poljubila sa predsednikom Vučićem

Prepoznatljivi voditeljski tandem ugostio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Rekla sam svima da ste bez kamera, onako prijateljski, prvi došli da me posetite i to mi je jako značilo, i želim da vam se zahvalim javno", rekla je Dea na početku razgovora sa Aleksandrom Vučićem koji ju je tri puta izljubio pri ulasku u studio.

Podsetimo, Dea je pre četiri i po meseca doživela tešku saobraćajnu nesreću kada je na nju kod bolnice Dragiša Mišović naleteo autobus i otkunuo joj ruku. Voditeljka je imala nekoliko veoma teških operacija i još je čeka dug oporavak.

