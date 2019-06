VODITELJKA ZAVRŠILA U BOLNICI: Jelenu Petković ujeo pas!

Jelena Petković prošle nedelje morala je da potraži pomoć lekara nakon što ju je na ulici ujeo pas, koji je prethodno napao njenu dvogodišnju ćerku Mašu.

Ova neprijatna situacija odigrala se u jednom parku na Banovom brdu, gde voditeljka već godinama živi. Jelena i Maša su bile u popodnevnoj šetnji kad im je iznenada prišao pas i počeo da laje na njih dve.

- Moja ćerka se, kao i svako dete, uplašila i počela da plače. Pas je bio mali, takoreći bezopasan, i verovatno se i on uplašio zbog toga što je Maša plakala. Ja sam stala ispred ćerke i rukom je zaštitila, a on me je onda ujeo.

U prvi mah sam pomislila da nije ništa ozbiljno jer se otisak zuba jedva poznavao, ali se kasnije pojavila modrica, pa sam morala kod lekara. U bolnici su mi dali injekciju protiv tetanusa, tako da je sada sve u redu - ispričala je Petkovićeva za Kurir.



