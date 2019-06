KAD JE SLOMIO VILICU MISLIO JE DA JE SVEMU KRAJ! Zbog stravične saobraćajke mladi Kosmajac morao je da promeni ŽIVOT IZ KORENA, a onda se UMALO I DOKRAJČIO?!

Viki Miljković nije dozvolila mladom Kosmajcu da odustane od takmičenja, već ga je bodrila pa ga i dovela do samog finala. Stefan Petrović je, naime, želeo da odustane kada je u saobraćajnoj nesreći polomio vilicu i to na samom početku takmičenja. To mu je veoma teško palo.

"Najteži momenat u takmičenju bio mi je na početku kada sam doživeo saobraćajnu nezgodu prilikom koje sam polomio vilicu. Tada sam poželeo da odustanem od takmičenja, ali zahvaljujući mojoj mentorki Viki Miljković ostao sam u takmičenju i dospeo do finala. Bila mi je velika podrška i verovala je u mene. Mnogo je radila sa mnom, nisam mogao zbog povrede da lepo otvaram usta tokom pevanja, ali smo uspeli to da savladamo", rekao je on.

"Problem u oporavku mi je bio i taj što sam imao zakazan nastup za Novu godinu koji nisam mogao da otkažem, pevao sam, a nisam smeo. Nije mi rana lepo zarastala zbog toga, ali uz pomoć Viki i profesorke pevanja sam se oporavio i rešio problem prilikom pevanja. Nije to sve još uvek baš kako treba, moraću još uvek da radim na otvaranju usta, ali je super kako je bilo", iskren je bio Kosmajac.

Kurir.rs/Blic/Foto: Instagram screenshot

