DARA BUBAMARA VOZA PAKLENU MAŠINU: Pevačica priznala koliko je SKUP njen auto, a onda otvorila dušu o privatnom životu!

Dara Bubamara je na jedan događaj došla u skupocenom automobilu i luksuzno obučena, a sada je priznala koliko košta njen auto.

Pevačica je rekla da je njena "mašina" skuplja od Poršea, a onda je otkrila da li je sama i svoje planove za naredni period.

"Nebitno je čime sam došla, bitno je da sam živa, zdrava, popularna... Neće me niko skinuti, uživam u samoći i jako mi je lepo. Kosta je završio školu i otišao do Bosne sa Milanovim roditeljima, idem na more sledeće nedelje", rekla je pevačica.

