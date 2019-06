DRAGANA MIRKOVIĆ JE 34 GODINE NA ESTRADI, A NIKADA NIJE IMALA GOLIŠAVE FOTKE: Pevačica priznala kako je reagovala kad su je zvali da se OBNAŽI, oduševićete se!

Dragana Mirković tokom svoje dugogodišnje karijere nikada nije uhvaćena u nepristojnom izdanju, a sada je priznala zašto je tako.

Pevačica je na estradi 34 godine, a provokativne i golišave fotografije nije pravila čak ni na početku karijere.

"Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam ja sam to uvek odbijala. Ja nisam manekenka i kao pevač smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno", rekla je ona u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, Foto: Marina Lopičić

Kurir