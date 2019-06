ARAPIN DAVAO BOGATSTVO ZA ZAMAK: Bogati šeik nudio Dragani Mirković 200 miliona € za dvorac, pevačica mu poslala JASNU PORUKU!

Dragana Mirković i njen suprug Toni Bijelić nisu hteli da prodaju velelepni dvorac za koji im je bogati šeik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ponudio neverovatnih 200 miliona evra!



Prema saznanjima Kurira, ovaj multimilijarder bio je fasciniran kada je na internetu video fotografije skupocenog zdanja u Beču koje su nastale nedavno, na proslavi 18. rođendana pevačicinog sina Marka Bijelića. Kada je čuo da dvorac u Ebenfurtu datira iz srednjeg veka i da je kulturno-istorijski veoma značajan, odmah je stupio u kontakt s Draganom i izložio ponudu o kupovini.

foto: Promo



Iznenađena



- Preko sajta DM javili su se ljudi koji su se predstavili kao zastupnici šeika iz Emirata i napisali da je on vrlo zainteresovan za dvorac koji je u vlasništvu Dragane i njenog supruga Tonija. Nismo znali o čemu se radi, pa smo ih pitali da nam razjasne. Sutradan su nam ponovo pisali, rekli su da je šeik spreman da plati 200 miliona evra za kupovinu dvorca u Ebenfurtu - kaže naš izvor.

foto: Marina Lopičić



Kada je Mirkovićeva čula za ovu primamljivu ponudu, bila je zatečena i iznenađena.

- Dragana je prvo pomislila da se neko šali, ali smo je uverili da je zaista u pitanju kompanija bogatog milijardera. Ona nam je potom rekla da im napišemo odgovor u kojem se zahvaljujemo na interesovanju, ali da njena porodica ne želi da proda dvorac koji je u njihovom vlasništvu devet godina. Koliko znam, Dragana i Toni su nedavno pričali da im je prioritet da se konačno završi renoviranje njihovog dvorca i da se usele u njega, tako da me ne čudi što ne žele da ga prodaju. Pričalo se da su oni zakupili taj zamak na 100 godina, ali to nije tačno. Dvorac je trajno u njihovom vlasništvu - zaključio je naš sagovornik, dok do Dragane i njenog supruga nismo uspeli da dođemo.



Renoviranje



Podsetimo, kada je postala vlasnica velelepnog zamka, Dragana je najavila da će renoviranje zamka potrajati.

- Renoviranje će trajati nekoliko godina. Pošto se zgrada nalazi pod zaštitom države, neophodno je ispoštovati propisanu proceduru. Na sastanku s gradonačelnikom Ebenfurta dogovorili smo se o radovima i dozvoljeno nam je da uradimo sve što želimo. Prizemlje i prvi sprat najverovatnije će biti otvoreni za posete turista, kada nama bude odgovaralo, dok ćemo mi živeti na drugom i trećem spratu - rekla je tada pevačica.



Bogata istorija U DVORCU ŽIVELA MARIJA TEREZIJA

Krajem 17. veka u dvorcu u Ebenfurtu često je boravila Marija Terezija, jedina žena vladarka i poslednji član dinastije Habzburg, na šta je Mirkovićeva posebno ponosna. - Za mene ovaj dvorac nema materijalnu vrednost. Postoji nešto više od toga. Sjajan je osećaj šetati se prostorijama i silaziti niz stepenice kojima je išla i Marija Terezija, kao i Berta fon Sutner, dobitnica Nobelove nagrade za književnost 1905. Ona je godinama svako leto provodila u dvorcu. Cilj nam je da očuvamo ovo istorijsko zdanje - rekla je Dragana.

foto: Promo



Kurir / Ivan Ercegovčević

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir