RADA MANOJLOVIĆ TRUDNA?! Haris skakao od sreće, nju uhvatila panika, a reakcija Saše Popovića je URNEBESNA!

Rade Manojlović, koja se tajno udala za kolegu Harisa Berkovića, navodno je trudna, a radosni vest je prvo podelila sa sestrom.

"Rada se drugaricama žalila da je bole grudi i da joj se stalno spava. Kada su je pitale da li joj je ciklus uredan, ona je rekla da baš i nije, ali da njoj često kasni, pa zbog toga ne brine. Ali kada su krenule mučnine, posumnjala je na trudnoću", rekao je izvor blizak pevačici, a beogradski mediji prenose pisanje Sveta.

foto: Printscreen/Instagram



"Umor koji oseća ona je pravdala padom imuniteta, ali ja sam joj rekla da poseti lekara ili da sama kupi test za trudnoću u apoteci i da za svaki slučaj proveri da nije to razlog. Ona se na to nasmejala, rekla je da možda i jeste pošto se ona i Hari već duži period ne paze. Njoj je bilo neprijatno da ide u apoteku jer će je prepoznati, pa sam ja otišla umesto nje i kupila test. Čekala je da Haris dođe kući i da onda uradi. Bio je pozitivan. On se oduševio, a nju je uhvatila panika. Istovremeno se raduje i plaši šta će s poslom jer ima mnogo zakazanih nastupa. Haris joj je rekao da ne brine, da će on raditi, a da ona što pre ode kod lekara na pregled i da sluša njegove savete.

foto: Printscreen YT

"Nakon venčanja sve su saopštili Saši Popoviću, koji je bio oduševljen ovim vestima i od srca im čestitao. Naravno, pitao je šta će s poslom pošto je ona jedna od najplaćenijih pevačica u Grandu, ali ništa mi nije rekla. Trudnoća je mala, mesec dana, i boji se da bilo šta planira da ne maleriše. Nije čudo što u narodu stoji da se o trudnoći ne priča dok ne prođu tri meseca. Haris hoće da se Rada odmara, a ona čeka da se njen ginekolog vrati sa odmora, pa da ode na pregled ultrazvukom. Tek kada joj on potvrdi trudnoću, odlučiće šta i kako", završava izvor.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

