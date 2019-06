DRAGANA MITAR IZAŠLA IZ RIJALITIJA PA PROGOVORILA O ELITNOJ PROSTITUCIJI! Mlade su devojke, nisu udate ili obećane! Imaju pravo da RADE ŠTA HOĆE! 

Dragana Mitar po izlasku iz rijalitija nije mogla a da ne primeti koliko se priča o elitnoj prostituciji, makroovoj miljenici koja i dalje navodno boravi u "Zadruzi"... Međutim, razgovarajući na tu temu, sve vreme vrtela se u krug.

Ona je spomenula Anu i Sanju, ali istakla da zaista ništa ne zna, te da smatra da bi devojke po izlasku iz rijalitija same trebalo da se javno oglase. Tokom prilično nespretnog odgovora, odavala je i utisak da štiti svoje rijaliti prijateljice.

Podsetimo, Mina Vrbaški priznala je pred milionskim auditorijumom da se bavila najstarijim zanaom, ali Ana Korać i Sanja Stanković strogo demantuju sve što se o njima šuška.

"Svaku lepu ženu kad vidiš - a, evo je ku*va, ljudi odmah tako razmišljaju. Smatraju - aha, lepa je, ona će sve preko te lepote da dobije... Ne volim ljude koji optužuju nekoga bez nekih dokaza, ali i da dokažu da je to, je l ona nekog ubila? Je l ona, ne znam... nešto loše uradila? Šta god da je uradila, uradila je sebi. Šta god da je bilo i kako god da je bilo, ja ne ulazim! Sanja (Stanković), Ana (Korać), koga već navode, ja mislim da one devojke kada izađu treba da se oglase. Ja niti imam dokaz, niti sam videla, a i da sam videla, jednostavno mislim da one imaju pravo da rade šta hoće. Mlade su devojke, niti su udate, niti su nekom obećane, niti su nekog ubile, šta god da su uradile u životu, uradile su samo sebi", rekla je Dragana.

