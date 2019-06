RADA I HARIS SE TAJNO VENČALI? Pevačicin otac saznao šta se desilo, pa nastao OZBILJAN HAOS!

Rada Manojlović i Haris Berković su se navodno tajno venčali, a vest nije oduševila Radiinog oca.

"Haris je pokušao da im objasni da je to bila njegova i Radina želja da se venčaju bez pritiska i pompe. Otac Mirsad je rekao da ga to uopšte ne zanima i da su im napravili veliki problem u Bosni, jer ih rođaci zovu i čestitaju im, a oni ne znaju šta da kažu", rekao je izvor za "Star" i dodao da je Radin otac Harisu stavio do znanja da sa njima ne želi kontakt.

"Verovatno će ga proći ljutnja za koji dan jer on mnogo voli Radu i više nije protiv njihove ljubav", zaključio je izvor.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Star, Foto: Printscreen/Instagram

