VEZA SA ĐEKSONOM JOJ NIJE USPELA, A NIJE NI SA MLAĐOM: Bivša zadrugarka NEZADRŽIVA u ljubavi, EVO šta joj se sad desilo! A onda otkrila KAKVOG muškarca TRAŽI! Hit!

Andrijanu Radonjić gledali ste u prošloj sezoni "Zadruge", pamtite je po vezi sa Nemanjom Đerić Đeksonom, a sada je progovorila o novom raskidu.

Naime, ona se zabavljala sa Mlađom, ali ta veza nije imala budućnost, kako je sama priznala.

"Iskustvo je čudo. Naučila sam da ljubav nije samo ljubav, već da mora realno da se razmišlja, i da se koristi mozak malo više nego što smo navikli u takvim situacijama. Tačno je da smo raskinuli. On je jako dobar momak, i ostali smo u dobrim odnosima, nije puklo zbog neke svađe ili ne znam čega, jednostavno, putevi nam se razilaze, nisu nam iste ambicije, ja non - stop radim, iskreno nemam vremena ni za svoju porodicu, retko kad sam u Beogradu i jako je teško. A posle raskida sam zaključila da će mi trebati neko mnogo psihički jak, jači od mene da bi mogao da me zadrži", rekla je Andrijana.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Pink / Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

