PROMENILA SAM SVE ŠTO SAM HTELA: Aleksandra Prijović progovorila o plastičnim operacijama, pa priznala kada je najlepša MUŽU FILIPU!

Aleksandra Prijović progovorila je o svom izgledu, koji je minimalno promenila estetskim operacijama, a najviše se sebi dopada kada ne nosi šminku.

"To je u opisu radnog mesta da izgledaš što lepše, da se trudiš. Svakoj ženi koja se bavi ovim poslom je to najbitnije. Sebi sam možda najlepša kada sam kod kuće u opuštenoj varijanti, iako volim da budem "ful" sređena. Kao mlađa sam mislila da ću bolje izgledati kada se sredim, a sada mi Filip govori da sam lepša bez šminke. Meni često kažu oni koji me vide uživo da sam drugačija i lepša bez šminke", rekla je Aleksandra.

Kada su pevačicu pitali da li bi nešto menjala na sebi, ona je priznala da je već korigovala sve što je želela.

"Ja sam promenila šta sam htela. Grudi sam promenila, više nemam želju. Usne sam minimalno odradila, nisam preterala ni u čemu. Imala sam operaciju nosa prošle godine, prvenstveno zbog devijacije, nisam mogla da dišem, a i zbog posla", izjavila je pevačica u emisiji "Magazin IN".

