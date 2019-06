U NJEGOVOM TELU ODIGRAVALA SE DRAMA, A NIKO TO NIJE PRIMETIO: Pinkovoj zvezdici pozlilo tokom NASTUPA! UŽAS! (FOTO)

Sergeju Pajiću pozlilo je na sceni dok je nastupio u finalu Pinkovih zvezda.

Naime, on je izvodio pesmu "Klinka" koju u originalu izvode Jala Brat i Buba Coreli. Ceo performans je izgledao besprekorno, osim toga što se pevač nije osećao dobro.

On je uspeo da završi svoj nastup, iako se videlo da je momak totalno bio bez energije. U njegovom telu odigravala se drama, a niko ti nije primetio.

On je sve vreme tokom nastupa osećao mučninu, a kada je završio svoj nastup, njemu je pozlilo. Pred sam kraj, Sergeja je izdala samokontrola, pa se na dečakovom licu moglo videti da ima problem.

U produkciji su odmah reagovali i pružili su mu prvu pomoć. Ispostavilo se da je između ostalog, Sergej tada i dehidrirao. Zbog brojnih obaveza koje je imao u proteklom periodu, on je zanemario svoj organizam i svoje zdravlje i sve to je dovelo do problema koji su kulminirali na sceni.

Kurir.rs,Srbija Danas / Foto: Printscreen YT

Kurir