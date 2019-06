KADA JU JE ANĐELA VEŠTICA PRETUKLA, ZAVRŠILA JE U URGENTNOM! DRUŽILA SE I SA MINOM I ANOM: Bivša drugarica opasnih zadrugarki otkrila njihove najprljavije TAJNE!

Bivša drugarica Anđele Veštice, Mine Vrbaški i Ane Korać otkrila je da je zbog jedne od njih završila u Sigurnoj kući.

Tara Simov priznala je da je ni kriva, ni dužna, dobila batine od Anđele Veštice.

"Kada sam shvatila da je prostitutka, prekinula sam druženje, ali ona me je sačekala ispred zgrade i pretukla. Isekla mi je kosu, unakazila me je, jedva sam se spasla. Završila sam na Urgentnom, pa kod psihologa, kod koga i dalje idem jer imam strah od te devojke. U jednom periodu čak sam se krila od nje u Sigurnoj kući. Tamo su me pitali da li znam još neku devojku koja je u životnoj opasnosti i ja sam rekla da znam Minu Vrbaški. Kasnije su je kontaktirali, a šta se dalje dešavalo, nisam upućena. Primetila sam da se Mina bavila prostitucijom, ali tada nismo prestale druženje jer sam ja bila klinka koja se nije u to baš najbolje razumela. Videla sam da spava s matorcima starijim od 70 godina i pitala sam je tada šta će joj to u životu, a ona se pravdala kako nema pare ni ona ni njeni, pa zato to radi. Ona i ja smo se jednom potukle, nasrnula je na mene iz čista mira ispred splava, ali posle smo prešle preko toga i nastavile druženje", izjavila je Tara za "Svet" i dodala:

"Saznala sam posle da je počela da prodaje telo matorcima za 25 evra, to mi je bilo katastrofa i stavila sam tačku na naše druženje. Ana mi nije pomogla kada me je Anđela pretukla, ali posle mi je bila u poseti i kupila je neku kremu za ožiljke i modrice. Ana jeste bila sa Filipom Mijatovim, ja sam s njim u kontaktu i dalje, uzimali smo kola od njega, išle u Novi Sad, provodile se, baš mi je bilo super. Sada mi nije jasno zašto ga ona naziva psihopatom, ali u njihov odnos ne želim da se mešam. Prestala sam da se družim sa Anom Korać zbog dečka, on je čuo za priče o prostituciji i rekao mi da biram on ili one, a ja sam bila mlada i zaljubljena i izabrala sam njega."

