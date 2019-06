STANIJA DOBILA PODRŠKU MARKOVE PORODICE, NE ZANIMA IH ŠTO JE STARLETA: Markovićev brat objasnio zašto njihova veza nije LAŽNA!

Mićko Marković, brat Marka Markovića, koji je u vezi sa Stanijom Dobrojević ističe da mu nije jasno zašto svi govore da njegov brat flertuje sa drugim devojkama.

On kaže da je Marko vaspitan momak, a da je normalno da ima drugarice i da se sa njima šali.

"Mnogo devojaka je bacilo oko na njega. Sigurno je da njemu to prija, ali se on odlučio za Staniju. Marko nije neko ko bi zbog rijalitija bio sa nekom devojkom. On je ušao zbog lične promocije, ali ni sa jednom devojkom nije bio radi što dužeg boravka u rijalitiju. Ja znam da neki misle da nije iskren prema njoj, ali ja njega poznajem i znam da ne glumi", kaže Mićko.

Markovoj porodici se Stanija dopada i dali su mu podršku, iako je ona starleta.

"Ne mislim da je samo lepa, Stanija je veoma inteligentna, pametna, komunikativna, imam sve lepe reči za nju", rekao je on i dodao da će sve videti kada njih dvoje izađu.

"To će najbolje reći njih dvoje. Ako se budu slagali napolju i ako budu odgovarali jedno drugom, imaće, naravno, podršku svih nas iz porodice", kaže Mićko.

