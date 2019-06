ACO PEJOVIĆ VEĆ GODINAMA ŽIVI U KOFERIMA: Pare je uvek voleo da ostavlja po kafanama, a sada mu žena daje DŽEPARAC?! Veliki hedonista objasnio O ČEMU SE RADI!

Aco Pejović nikada nije krio da je veliki hedonista. Uz dobro jelo, uvek ide i koja čašica vina, međutim, sada je rešio da se okrene malo zdravijem režimu.

"Od paštete sigurno nisam ovoliki. (smeh) U zadnje vreme sam se baš opustio. Zato sam ponovo odlučio da krenem sa korigovanom ishranom. Otišao sam kod moje nutricionistkinje i dala mi je poseban jelovnik. Priznajem da neko vreme nisam vodio računa o izgledu, ali sada moram."

Kako ističe, supruga Biljana ne kritikuje ga zbog izgleda.

"Ne. Sam način našeg života muzičara je takav da baš ne možete da se uvek pridržavate pravilnog načina ishrane. Radite noću, a kada se završi nastupu uvek se ogladni, a to su rani jutarnji časovi, posebno ako popijete neku čašu više pa se dodatno ogladi. Onda nešto pojedete, a to se sve lepi", rekao je jednom prilikom pevač, napominjući da nikada nije umeo niti voleo da štedi, te da je to "posao" njegove žene.

"Ja sam neko ko voli da potroši, da ostavi u kafani, ali uvek kažem: 'Dok ne baciš kroz prozor, neće ti se vratiti ni kroz vrata.' Moj kum je jednom lepo rekao: 'Stisni ti, stisnuće i Bog.' Mora da se troši. Ja se ne bavim finansijama. Kod mene se time bavi supruga. Ona se bavi štednjom. Ja se apolutno time ne bavim."

Ti imaš ženu i ujedno i finansijskog direktora? Kako to funkcioniše?

"Ona i jeste direktor firme. Inače, ona je doktor ekonomije i ona se bavi tim poslovima. Pošto imamo firmu i sve radimo na ugovorima - svaka svirka, koncert sve ide na ugovor. Čisto, jasno, nema puno filozofije. Ostavi mi neku crkavicu da imam za džeparac."

Znači li to da ćeš sada više nastupati u Beogradu, da ne trošiš?

"Dovoljno dugo sam pevao u Beogradu. I onda mi je lepše da me nema pa da napravim koncert kao što sam imao dve Arene, da me se ljudi užele. Meni je to lepše, a i ljudima. Ne treba ih smatrati i imati svaki vikend nastupe u Beogradu."

Dobio si pesmu od kumova Aleksandre i Filipa Živojinovića?

"Da, mnogo dobra pesma. Kome god da sam je pustio od kolega, prosto su odlepeli. Ovo leto će mi kao i uvek biti radno."

Kako se tvoja kuma Aleksandra snašla kao majka?

"Odlično se snašla. Sada se navikla baš dobro. Rekao sam joj: 'Opasna si ti mala.' Super je. Prava majka i Fićo pravi tata, a bebac pravi dečko. Super su i odlično su se snašli kao roditelji. Sami funkcionišu. Na početku su im bile mame, a sada su bez pomoći i odlično se snalaze.

