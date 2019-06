ZOLINE STVARI ĆE ZAVRŠITI U KANTI ZA SMEĆE?! Naoštrila se Kulićeva pa preti di-džeju: Ljudi MOLE Miljanu da se smiri, BAREM ZBOG DETETA! HAOS! (FOTO)

Miljana Kulić se danima kaje što je dozvolila sebi vezu sa Lazarom Čolićem Zolom, jer smatra da je iskoristio i poigrao se njenim osećanjima. Ona je rešila da se reši svega što je vezuje za taj period, pa su tako na dnevni red došle i njegove stvari.

Naime, bivša i diskvalifikovana zadrugarka se požalila fanovima pa ih pitala za savet šta je pametno da uradi sa Zolinom miksetom, lap topom i mikrofonom.

"Dragi moji, sredila sam kuću generalno... Blista! Želim od vas da dobijem savet. Nisam pametna šta da radim sa miksetom, stvarima, lep-topom i mikrofonom od onog što sam bila na moju žalost sa njim. On je izbrisan iz mog života i ne treba mi ništa njegovo. Da li da mu pošaljem to na kućnu adresu ili da bacim u obližnji kontejner, jer je to zaslužio? Koji je vaš savet?", napisala je Miljana, a stiglo je mnogo odgovora od strane vernih fanova.

"Budi čovek i pošalji mu, imaš dete", glasio je samo jedan od odgovora, a bilo je i onih koju aludiraju na to da je zaslužio da mu vrati milo za drago.

