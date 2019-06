JA SAM ZA NJIH SUROVI PROFESIONALAC, A ONO NIJE GLASANJE, VEĆ ČISTO LOBIRANJE: Mira Škorić OSULA paljbu po GRANDOVCIMA, a tek šta je rekla o ŽIRIJU! RAZGALAMILA SE!

Mira Škorić nije štedela reči kada je o glasanju u "Zvezdama Granda" reč, pa istakla da je u pitanju lobiranje, a ne realno glasanje. Ona protiv pobednice nema ništa, jer kako kaže, nju je izabrala publika.

"Njih treba pitati zašto su lobirali. Valjda oni znaju što su to učinili. Bar 90% njih je glasalo nerealno. Neću nikoga da imenujem, ali znaju dobro svi oni koji su lobirani. Svaka čast Željku Joksimoviću i još nekim velikim imenima. A ostali - ispod časti mi je da ih komentarišem", dodala je Mira, a preneli su mediji pisanje "Skandala".

Pevačica je sebe nazvala surovim profesionalcem, a ostale pevače, nekompetentnim.

"Ma nema šta da me pogađa. Ja sam ovde došla kao surovi profesionalac da podržim ono što sam radila i to je to. Sve je potpuno jasno. Publika je izabrala, a u publiku verujem. A ovaj drugi žiri je nekompetentan!", zaključila je Mira.

