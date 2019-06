REPERA SU POVEZIVALI SA MNOGIM PEVAČICAMA, A SADA JE REŠIO DA SE SKRASI: Vuk Mob odlučio da se promeni, ali EVO šta ga jedino PLAŠI!

Vuk Mob je sarađivao sa mnogim pevačicama, pa gradom nisu prestajale da kolaju priče o njegovim brojim avanturama. Međutim, reper je rešio da izađe iz začaranog kruga i skrasi se pored jedne devojke.

Reper je priznao da ne želi da bude više sa devojkama sa estrade, ali se plaši da ga ta normalna devojka koju bude našao, ne osudi baš zbog tog njegovog "raskalašnog" života, za koji kaže da više ne vodi.

"Iskreno, ranije kada sam ušao u celu tu priču mi je to prijalo, i imponovalo mi je kao magup, ali to sve stvara negativnu sliku zato što kada sve to prođe i kad jednostavno hoću da se skrasim i da imam neku normalnu devojku pored sebe, jednostavno ni jedna normalna devojka neće ući sa mnom u vezu baš iz tog razloga jer je videla sa kim sam sve bio. Nikada u životu više neću biti ni sa kim sa estrade", otkrio je Mob.

