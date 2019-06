BOSANCA IZBEGAVA FAMILIJA, NEĆE DA MU VRATE NOVAC: Muzičar svojim rođacima pozajmio basnoslovnu SUMU, neće vam biti dobro!

Dragan Stojković Bosanac pozajmio je svojoj familiji veliku sumu novca, koji mu još nisu vratili.

Muzičaru dalja familija duguje čak 10.000 evra, a sve vreme izbegavaju da mu se jave.

"Mi imamo neku dalju familiju, i oni su iz Bosne, koji tu Draganovu velikodušnost uopšte ne poštuju! Dao im je pre tri godine 10.000 evra da vrate neke dugove i oni se sad prave ludi. Neće da se jave čoveku, a on samo hoće da zna kad može da računa na taj novac. Pa ne bere on pare na drvetu, ima i on kuću, decu, izdatke, sve košta, a ovi misle da on leži na parama. Verujem da ga je to baš pogodilo, ali šta može, neka mu ovo bude za nauk kome daje. Pa, on pomaže i kao humanitarac, nema kome nije pružio, samo što on o tome ćuti, ne voli time da se hvali", rekao je muzičarev rođak iz Konjica.

