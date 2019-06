NAMERAČILI SU SE NA CELU PORODICU ĐOGANI: Gagi priznao kakvih problema ima zbog Lune! (FOTO)

Gagi Đogani otkrio je da je njegova porodica na meti hakera i da je ostao bez Instagram profila.

Nalog mu je bio glavno sredstvo za pružanje podrške naslednici Luni Đogani tokom njene rijaliti borbe.

"Moj Instagram je ugašen, ugašen je Instagram Nine i Adama. Neko se nameračio na nas. Neki haker nam je ugasio profile. Ne znam ko stoji iza toga, to ću znati kada Luna izađe iz "Zadruge". Postoji osoba na koju sumnjam, ali neću još uvek otkrivati. To je neko kome smeta moja podrška koju dajem Luni putem svog profila", otkriva Gagi.

