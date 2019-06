PUSTI ME, TRAJAĆE SAMO 3 MINUTA! KLEKNULA SAM, A ON ME JE 2 PUTA UBO NOŽEM: Jelena Golubović preživela HOROR u šumi, nasilnik pre nje UBIO DEVOJKU!

Jelena Golubović doživela je strahotu pre 20 godina kada je živela u glavnom gradu Ukrajine.

Naime, muškarac koji je pokušao da je napastvuje tada je imao oko 30 godina i nije ga poznavala pre kobne večeri. Vraćajući se sa zabave koja se održala u hotelu, Golubovićeva je zaustavila prvo vozilo na ulici i zatražila da je odveze do kuće i tada je započela njena borba za život.

- On je prvo vozio normalno, a onda je odjednom skrenuo u sporednu, mračnu ulicu i ja sam odmah pretpostavila šta me čeka. Znala sam da će me silovati. Kad je stao, otvorila sam vrata i počela da bežim, ali on me je stigao, bio je brži od mene. Pošto znam da silovatelju ne smeš da pokažeš strah, jer će on biti još gori, počela sam da ga zagovaram i odvlačim mu pažnju. Rekla sam mu da hoću da spavam sa njim, ali da ne mogu bez alkohola, da ga razumem što je takav jer i mene takođe niko ne voli. On nije ništa prihvatao, samo je ponavljao: "Pusti me, trajaće samo tri minuta". Onda sam se ja u trenutku setila Monike Levinski. Rekla sam mu da mogu prvo da mu popu*im, pa onda dalje. On budala pristane na to. Ja kleknem, ali on se prepao, pa mu je bio mali, nisam imala šta da stavim u usta! Kada sam počela ja mu ga ugrizem svom snagom! Međutim, on je imao nož, nešto kao mali skalpel kod sebe i dva puta me je ubo u leđa. Srećom uspela sam da pobegnem - ispričala je Golubovićeva strašnu priču.

- Ja sam preživela veliku traumu. Taj grozni događaj završio je na naslovnim stranama novina jer je manijak pre nego što je napao mene, ubio jednu devojku u blizini mesta gde je pokušao mene da siluje. Ubo ju je nekoliko puta u vrat i po grudima, verovatno istim nožem kao i mene. Ja sam zahvalna Bogu što mi je pomogao da preživim i da budem prisebna u tim momentima - rekla je Jelena.

