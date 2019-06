BILI SU CEO MOJ SVET, A IZGUBILA SAM IH! Katarina Živković zabrinula porukom: Za njih je sve uradila, a oni su je MNOGO POVREDILI! (FOTO)

Katarina Živković jednom porukom zabrinula je fanove. Ona je, naime, putem društvene mreže Instagram podelila fotografiju poruke u kojoj se nalazi objašnjenje zašto je, eventualno, hladna prema nekim ljudima, poručujući im da je to zapravo deo njenog karaktera, i to s razlogom.

Pevačica je, na neki način, misterioznom porukom poručila da ljudi to ne treba da shvataju lično, već da joj daju vremena da ih upozna kako bi se prema njima u potpunosti otvorila.

"Izgubila sam one koji su mi bili ceo svet. Izdali su me oni sa kojima sam bila najbolja. Sve sam dala za ljude koji za mene ništa nisu uradili. Zato... Ako odajem utisak da sam hladna, ne shvatajte to ozbiljno", piše u potuci koja je veoma zabrinula fanove, koje i te kako zanima na koga je pevačica mislila.

Ipak, ona nije odlazila u detalje.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

Kurir