BIĆE KAO PUŠTENI SA LANCA! NE MOGU VIŠE, UGASIO SAM SE! Posle Lunine žestoke svađe sa Markom, oglasio se Gagi Đogani: Oni više i ne znaju šta rade! Neka je, SAD ĆE DA POBEDI!

Luna Đogani i Marko Miljković žestoko su se posvađali prethodne večeri u Imaginarijumu. Blogerka je dečku zamerila što joj ne poklanja dovoljno pažnje, a njihova rasprava još jednom je zatresla celu Belu kuću. Danas, sve vreme vladao je muk, a Marko je svoju dragu odlučno ignorisao čak i kada bi se susreli.

Lunin otac, pak, svađu uopšte ne shvata ozbiljno.

"Malo sam nešto uz kafu pogledao, inače ne gledam baš mnogo sad pred kraj. Ja nemam nikakav strah, ja to drugačije sagledavam, dokle traje neka traje, ne može da se predvidi dokle će trajati ljubav. Ja sam opušten. Ali naravno da imam brigu za Lunu, ali svi mi moramo da prođemo tu fazu", počeo je Gagi Đogani.

On je istakao da smatra da se njegova ćerka i Miljković sada svađaju zbog pritiska, ali i zbog toga što u rijalitiju borave već dovoljno dugo. Svakako, on veruje u njihovu ljubav.

"Oni su deset meseci u zatvorenom prostoru, više ne znaju ni sami zašto se svađaju. Bliži se kraj, malo je veći pritisak u njihovim glavama. Razmišljaju kako će sve to biti kad oni izađu napolju i kako će napolju da nastave život. Malo su nesigruni, ali imaju nesigurnost i jedno u drugo. Šta sad? Deset meseci su zatvoreni, sad kad izađu biće kao da su pušteni iz kaveza, to će tako da izgleda, ona sad razmišlja kako će da funkcioniše, Marko razmišlja na drugi način i to pravi zabunu u njihovoj glavi. Oni nalaze neke glupe razloge za svađu, smejurija, oni nemaju nikakav problem, već je to veliki pritisak u zatvorenom prostoru, morate da ih razumete", rekao je denser, pa dodao:

"Oni se vole. Nećemo da pravimo teorije zavere. Fanovi su strašno uplašeni, već prave teorije zavere, kao provalili su da se igra igra, te Marko je kao taj koji sad pred kraj pravi problem namerno, te Luna pravi probleme pri kraju, i sad su tu razne teorije zavere, zato što je veliki pritisak i kod ljudi koji glasaju. Oni sumnjaju i to je jedan fenomen, ja stvarno ne mogu više sa njima da se borim niti da razmišljam o tome, ja sam se ugasio. Veliki je pritisak od strane tih ljudi koji nisu spavali noćima, nervirali su se deset meseci, moramo i njih da razumemo, ja ih razumem. Ali opet, ja sve to hladne glave prenosim, znam kakva je Luna, Marka sam upoznao kroz ovaj rijaliti. Sve u svemu, biće to sve u redu, bitno je da oni izađu napolje zajedno, a šta će posle biti ne možemo mi da kontrolišemo to. Oboje su čiste duše, ok su kao par, prošli su haos u rijalitiju i čovek ih treba samo razumeti", ispričao je Lunin tata.

foto: Printscreen

S druge strane, ne krije da mu smeta što njegova mezimica i te kako otvoreno razgovara o intimnim odnosima. Kao njen roditelj, uopšte mu nije pravo kada je čuje da "voli stalno da ima odnose".

"Uvek kada sam sa partnerom koji mi se sviđa, ja imam potrebu. Tako da se nikada ne dešava, jer ja sam non-stop u tom fazonu. Nemam problem to da kažem. Meni bi bilo nenormalno da me moj muškarac ne privlači. Jednostavno, mene kada muškarac ne privlači, ja nisam sa njim. Ostavim ga i to je to", rekla je Luna Đogani u "Zadruzi 2".

"To je Luna, ona je takva. Smeta mi kad priča takve stvari, treba intimu da sačuva za sebe. I Marko joj skreće pažnju da previše priča i da nije sve za javnost. Valjda će vremenom da shvati da ne treba sve da priča u javnosti. Treba da povede računa o tome. Mnogo puta joj je rečeno da pazi šta priča, ali ona je takva, previše je iskrena. Nije mi baš prijatno kada tako nešto čujem, ali šta da radim, ja ne mogu ništa tu", bio je iskren Lunin otac.

foto: Ana Paunković, Printscreen

"Maksimalno ih podržavam. Oni su na mestu, ne vidim nikakav problem. Luna može dosta da nauči od njega, jer je on stariji do nje, mislim da je dosta toga već i naučila kroz ovaj rijaliti. Vidim da je ona zadovoljna njime i da ga voli. Njihova veza nije savršena, i on i ona umeju da pogreše nekada, ali u vezi je to normalno, ne vidim tu neki problem. To se dešava svim parovima, ali oni su pred kamerama, pa su na meti raznih komentara", kaže Gagi.

S obzirom na to da se polako bliži kraj rijalitija, mnogi gledaoci na društvenim mrežama pišu da je ove godine pobeda Lunina, a isto misli i Gagi.

"Ja ne vidim ko bi mogao da pobedi, a da to nije Luna. Ona ima najveću podršku i ne verujem da će neko to ugroziti. Ona od prvog dana drži gledanost i nosi ceo rijaliti. Sve se vrti oko nje i oko Marka. Prošle godine je bila jaka konkurencija - Kija, Sloba, Teodora, ali ove godine nema takvih takmičara. Moje mišljenje da će ove godine ona osvojiti prvo mesto", optimističan je Đogani.

foto: Printscreen Instagram

