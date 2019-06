DEA JE IZAŠLA IZ KOLA, A ONDA SE SVE DOGODILO ZA NEKOLIKO MINUTA: Prošlo je 4 meseca od JEZIVE nesreće, a sada je PRVO OSNOVNO TUŽILAŠTVO naložilo ovo!

Slučaj saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređena voditeljka Dea Đurđević uznemirio je javnost, a sada su saslušani su vozač Bojan Jovanović, ispitana je voditeljka, kao i svi ostali oštećeni i svedoci u istrazi ove nesreće.

Paralelno sa prikupljanjem iskaza, Prvo osnovno tužilaštvo naložilo je veštačenja među kojima su saobraćajno-tehničko veštačenje, kao i medicinsko u vezi sa povredama koje je Dea zadobila.

"U ovom trenutku čekaju se samo još nalazi veštaka, nakon čega će tužilaštvo odlučiti da li podiže optužnicu ili odbacuje prijavu protiv vozača", kaže izvor upoznat sa istragom. Inače, Dea Đurđević prilikom davanja iskaza u tužilaštvu priključila se krivičnom gonjenju vozača Bojana Jovanovića (42).

"Ispričala je da je jezivoj nesreći prethodio manji sudar nje i devojke u drugom automobilu. Kada su obe izašle iz vozila kako bi pogledale kolika je šteta na kolima, naišao je autobus koji ju je pokosio na trotoaru. Voditeljka je objasnila da se sve, od njenog izlaska iz kola do nesreće u kojoj je teško povređena, dogodilo u nekoliko minuta", dodao je izvor.

Na saslušanju je, kako dodaje, objasnila ni da ona, kao ni druga učesnica u prvom sudaru nisu stavile trougao u blizini mesta sudara, jer se sve odvijalo brzo.

"Prema njenim rečima, ona i devojka s kojom se sudarila nisu imale vremena da stave signalizaciju na put, jer je autobus naleteo gotovo odmah čim su izašle iz automobila", kaže sagovornik i objašnjava da voditeljka nije mogla da proceni da li je vozač autobusa imao dovoljno vremena da reaguje i izbegne tragediju.

Stravična nesreća se, podsetimo, dogodila 7. februara, na raskrsnici ulica Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića, kada je voditeljka krenula na posao u studio koji se nalazi u neposrednoj blizini. Dok je stajala na trotoaru ispred bolnice i razgovarala sa ženom s kojom se sudarila, naleteo je autobus na liniji 78. Pre nje, iskaz je dao i vozač autobusa u svojstvu osumnjičenog, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Prema rečima sagovornika, vozač je ispričao da je tada sklonio nogu sa gasa, da je počeo da koči, ali da je zbog leda na kolovozu autobus proklizao.

"Vozač J. B. ukazao je da je tada došlo do sudara sa vozilom koje je bilo zaustavljeno u njegovoj traci. Odmah zatim udara u zid bolnice. Tada je, kako je objasnio, došlo do povređivanja jedne ženske osobe, a zatim i do kontakata sa drugim vozilima... On je dodao da je vratio vozilo jer se uplašio da tu žensku osobu nije prignječio, međutim, tada na njega naleću i druga vozila", kazao je sagovornik.

