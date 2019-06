SVI STRAHUJU OD SEVERINE! VELIKI INTERVJU MILANA POPOVIĆA: Bivši muž pevačice otkrio da li joj je namestio AFERU sa eksplicitnim fotkama i zašto ona od sebe pravi ŽRTVU!

Milan Popović 5 godina vodi "rat" na sudu sa bivšom ženom Severinom Kojić oko starateljstva nad zajedničkim sinom Aleksandrom.

"Kralj bakra" istakao je da se procesu ne nazire kraj već 5 godina i deset meseci otkad je Severina pokrenula prvu tužbu i krenula u spor.

"U međuvremenu sam pokrenuo postupak za preinačenje prve presude i taj spor po mojoj presudi se vodi već četvrtu godinu. U tom procesu prethodni sudija tri godine nije mogao da presudi zbog nemogućnosti da ispita majku, koja je vešto izbegavala dolazak na ročišta, vršila pritisak na sud, zbog čega je opštinski građanski sud izdao saopštenje za javnost i, kad je na kraju sudija s više od 40 godina staža, posle maksimalnog ustupka koji je činila Severini, donela presudu, županijski sud ju je u roku od mesec dana ukinuo i vratio na ponovno suđenje. Severina gubi tri puta pravo na ispitivanje i sudija svejedno produži postupak, daje joj ponovno šansu da je ispita kako županijski sud ne bi odbacio presudu, županijski sud svejedno na kraju odbaci presudu jer ju nije dobro napisala. Vrati sve kako je bilo ranije i smanji mi ponovno broj dana koje mogu provoditi sa svojim detetom, a cela struka uporno već godinama piše i tvrdi kako je u najboljem interesu našeg sina da više vremena provodi sa svojim tatom", govori Milan koji dodaje da mu je sve stresno i oduzima mu mnogo vremena, a kao cilj navodi da njihov sin jednako vremena provodi s mamom i tatom, da mama i tata sami brinu o njemu, da mama i tata poštuju da je drugi roditelj uvek prioritet nad bilo kojom trećom osobom.

Popović kaže sa Severinom uglavnom komunicira preko advokata.

"Znate kako se kaže, otac će uvek imati poseban odnos prema svom prvom sinu. Aleksandar je moj prvi sin i apsolutni prioritet u mom životu. Dosta je bilo teško prilagoditi se situaciji, ali ja sam se već navikao i više mi nije teško. U međuvremenu sam i kuću napravio u Zagrebu, organizovao posao, investiram, imam društvo, sad živim u Zagrebu. U Zagrebu je stalno i moja partnerka Bojana s našim mlađim sinom", izjavio je Popović.

Milan objasnio kako je zaradio prvi milion Zaradio sam ga u Švajcarskoj, a tamo ne važi pravilo da se o prvome milionu ne govori. Tamo čovek može da ga zaradi na dva načina - ili da ga nasledi, odnosno dobije na dar, ili da ga legalno zaradi. Treća varijanta ne postoji. Nije tajna. Tvrdoglavo sam i ozbiljno radio dok nisam došao do zaposlenja u fabrici u kojoj sam želeo poziciju. O osnivaču te firme napisali su knjigu u kojoj sam pročitao kako je on svoj prvi milion zaradio tako da je na svom prvom radnom mestu, nakon uspešne godine, tražio od svog tadašnjeg šefa da mu isplati milionski bonus. U suprotnom je pretio otkazom.



Severina se žali na rad centara za socijalli rad, dok Milan kaže da su institucije spore, ali temeljne i da na kraju uvek dođe do najboljeg rešenja. On ističe da u tom procesu najviše strada dete.

"I to sve i dalje traje zbog toga što sud do dana današnjeg ne može da postupi po preporuci struke da je u najboljem interesu deteta da više vremena provodi s ocem kako se to ne bi dogodilo i taj rizik smanjio na minimum. Što se tiče institucija, mislim da dobro rade svoj posao, da su dosta temeljne i imaju razna sredstva i načine da dođu do istine. Ovo što Severina priča samo su paušalne optužbe bez konkretnih činjenica koje bi se mogle navesti. Da ih ima, ona bi ih već navela i konkretne osobe prozvala, optužila. Činjenica je da je jedna od metoda koje Severina koristi zastrašivanje medijima, da ne nabrajam sad kome je sve pretila, ali jedna od glavnih pretnji je da će vaše ime i prezime biti u medijima. Tu svi strahuju. Niko ne želi da ga prozivaju u medijima", kaže Popović koji dodaje da je sa Severinom nekoliko puta hteo da raskine pre kraja:

"Za mene je taj odnos bio gotov i preboleo sam ga, ostavio iza sebe puno pre razlaza. U jednom trenutku shvatio sam da je ta osoba s kojom sam započeo vezu ustvari dve osobe, jedna medijska, virtualna, koja vrlo vešto manipuliše i druga, ona prava, koju sam tek kasnije upoznao i koja mi se nimalo nije svidela. Tako da, u tom trenutku kad je došlo do razlaza, za mene je to odavno već bilo gotovo. Nisam imao problem, uživali smo dok je trajalo, posle toga došlo je do toga da nismo više mogli da budemo zajedno. Smatram za sebe da logički donosim rešenje i za nas je to bilo najbolje rešenje. Pored toga, shvatio sam kako nema smisla da sebe uništavam ako želim biti dobar, kvalitetan roditelj svom sinu. Trpeti neku vezu koja jednostavno ne funkcioniše, značilo bi uništiti sebe. Nisam video da je to u najboljem interesu našeg deteta. Bilo je bolje da se preseče i završi. Čitam ovo da Severina govori kako ja sve ovo radim iz ljubomore... Sve to su čisto paušalne insinuacije, koje nikako nisu potvrđene činjenicama."

Severina je Milana optužila i za podmićivanje, potplaćivanje nekih radnika u procesu starateljstva, ali Popović tvrdi da tako nešto nikad nije učinio. Poslednje što mu je zasmetalo je Severinina optužba da joj "namešta" eksplicitne skandale, naslovne strane s natpisima o razvodu nje i Igora Kojića.

"Pa, neko mora da bude dežurni krivac, ne ide joj na sudu, ne ide u poslu, ne ide u životu, najlakše je svaliti svu krivicu na mene i od sebe napraviti žrtvu. U svakom slučaju, ako Severina bude smatrala da joj na neki način mogu pomoći, umesto što me lažno optužuje, svakako ću joj pomoći, ipak je ona majka našeg deteta", zaključuje Milan Popović.

