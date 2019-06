KORAĆEVA PRAVO POSLE RIJALITIJA IDE KOD DAVIDOVE MAJKE NA ISPITIVANJE: Biljana želi da zna sve o prostituciji, a jedno neće dozvoliti svom sinu i ANI!

Biljana Dragojević vremenom je menjala mišljenje o devojci svog sina Davida, Ani Korać, pa tako sada nema negativan stav prema njoj, ali i dalje želi odgovore na određena pitanja.

"Podržavam Davida i Anu i nadam se da će do kraja rijalitija uspeti da izdrže zajedno, e sada šta će biti posle kad dođe realan život, to ne znam ni ja, a ne znaju ni oni. Ja ću pričati sa Anom Korać, treba da mi da odgovore na neka pitanja vezana za prostituciju. Vidi se da je njoj stalo do Davida, ne bih rekla da je to gluma, vidi se da su zaljubljeni, a kako će napolju, videćemo. Iznervirala me je kada je rekla da moj sin ima pileći mozak, ali posle sam čula da ona i za sebe nekad kaže da ima pileći mozak, pa sam shvatila da je to neka njena uzrečica", rekla je Dragojevićka.

Kako kaže, kod nje u kući nema mesta za njih, jer je dovoljno pila lekove za smirenje.

"Neću im dozvoliti da žive kod mene. Opekla sam se sa Aleksandrom, ali sa Anom neću. Neka žive sami gde hoće, kod mene uvek mogu da dođu i prespavaju, ali da žive u mojoj kući nema šanse. Ja sam zbog Aleksandre i Davida pila lekove za smirenje. Razbolela sam se zato što je ona bila kod mene, a David u rijalitiju", izjavila je Biljana za "Svet", koja se nalazila i sa majkom Davidove devojke.

"Sedela sam sa Aninom mamom nekih sat vremena i naravno da mi je oprostila za sve uvrede koje sam izgovorila na račun njene ćerke. Ona je jedna mirna i tiha žena, podržava mog Davida i Anu. Nismo pričale o Aleksandri Subotić, to nam nije bila tema", zaključila je Biljana.

