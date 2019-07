NADA TOPČAGIĆ OPET ZAKUKALA: Muzičari su mi krali bakšiš!

Nada Topčagić ne trpi nepreavdu, a za Kurir se požalila da je svojevremeno dobijala veliki bakšiš na proslavama, ali da su je muzičari i takozvani radni pevači pokrali!



Pevačica kaže da je jednom prilikom uzela nekoliko hiljada evra na svadbi, a da se kući vratila bez dinara.

- Ja sam veliki radnik, to svi znaju! Meni ništa nije teško da radim. Kad se latim mikrofona, ne umem da prestanem. U stanju sam da pevam celu noć ako gost trži i trudim se da svima sve udovoljim. Tako je i pokojni Šaban radio - rekla je pevačica i pojasnila:



- Alo, mi se probijamo kroz masu i uzimamo pare mukotrpnim radom! Mi smo ti koji dobijaju novac i to bi trebalo da pripada nama, a ne da se priča da Šaban i Nada kradu bakšiš. Jes, malo sutra! Pa, mi smo ga i zaradili. Boli me to što se priča. Ja pare ostavim i ovi radni pevači sve uzmu, meni ništa ne ostave, kao, ja sam dobila honorar. Pa šta ako sam dobila honorar?! Koliko puta sam samo kući odlazila praznih džepova, a prethodno zaradila brdo para - rekla je pevačica.

foto: Dragan Kadić



M. D.

Kurir