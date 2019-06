PSIHIJATAR OTKRIO PRAVO STANJE SUZANE PEROVIĆ: Zadrugarka nije ni svesna da se u njoj razvija OVA BOLEST!

Suzana Perović u rijalitiju je pretrpela nasilje od bivšeg dečka Mikija Đuričića, a sada je psihijatar otkrio šta se zadrugarki desilo nakon šamara.

Jovan Marić istakao je da Suzana verovatno ima psihogenu amneziju, tj. histerični nesećanje.

"To je zaista moguće, neprijatan događaj potisne se duboko u nesvesno i mi mislimo da se nije ni dogodio. Nije laž da se Suzana ne seća, to je psihogena amnezija. Moguće je da je navikla na takav profil muškarca, ja nju lično ne poznajem, ali poznajem takav profil žene. Evo, imao sam situaciju gde otac tuče ćerku i ona tvrdi da nikada nije dobila batine", rekao je on za "Svet" i dodao:

"On se seća da ju je ošamario, a ona je, nažalost, to potisnula u sebe jer joj je bilo veoma neprijatno i sada se ne seća. To ne mora da se leči jer što bismo mi podsećali nekog da je nešto neprijatno doživeo. Znači, nije neophodno lečenje, čak je i dobro da se ne seća. Ta bolest se javlja kod nezrelih osoba koje neke stvari potiskuju u sebi. Suzana nije sazrela emocionalno i zato potiskuje."

