ANA SEVIĆ PROSLAVILA LORENIN 5. ROĐENDAN, A DARKA NI NA VIDIKU: Pevačica žurku napravila ranije, a otkrila je što se njen BIVŠI nije pojavio!

Ana Sević ranije je napravila rođendan svojoj mezimici koju je dobila sa Darkom Lazićem.

Loreni je inače 5. rođendan 10. jula, ali je Sevićeva rešila da slavlje počne što pre.

"Lorena je odbrojavala dane i minuta do rođendana, a kad smo došli, pitala je gde su svi. Zahtevno je kada su ljudi perfekcionisti, ja sam to sredila do detalja, ali za moje dete mi ništa nije teško. Ona je divno dete, mogla bih ovakvih 10 da gajim", rekla je Sevićeva.

Pevačica nije znala da je Marina Gagić sa Darkovim tek rođenim sinom izašla iz bolnice.

"Nije došao, a to su mi rekli malopre. Fascinantno mi je što je to nešto neočekivano što sam mu čestitala rođenje deteta. Ja mu želim sve najlepše", izjavila je Ana u "Premijeri".

