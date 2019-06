OPROSTITE PREVARU ODMAH, DA NE BISTE DOBILI RAK! Tržanka frapirala u velikoj ispovesti!

Pevačica Goca Tržan veruje da neverstvo u odnosu sa sobom nosi veliku dozu nemira i ogorčenosti. Zato, ukoliko ne dođe do praštanja, može biti uzrok raznih oboljenja, pa i raka.

"Često me ljudi pitaju kako da se nose sa neverstvom. Prevaru morate odmah da oprostite! Ne mislim da treba da pređete preko toga, pa da onda prihvatate sve partnerove za*ebancije, već opraštajte zbog sebe i svog unutrašnjeg mira. U suprotnom, to ogorčenje stvara razna oboljenja, pa i rak! Zato samo treba to da pustite niz vodu. Ako hoćete da živite sa tim, neka to bude vaš izbor, ali to nije dobro za vas", istakla je Goca, pa dodala:

"Većinu stvari pričam iz ličnog iskustva. Prevaru sam doživela, a i prevarila sam. Nisam bila cvećka! U redu je pogrešiti, ali nije okej ne ispravljati svoje greške."

Iako nije želela da otkrije da li je varala muža Rašu, pruznala je da je na njegov nagovor počela da se ispoveda na Jutjubu. U jednoj od narednih ispovesti, kako se navodi, pričaće i o preljubi.

"To sam počela da radim zato što mi se javljao veliki broj ljudi tražeći u porukama da im pomognem, da ih bodrim... Muž me je nagovorio na to, rekao mi je: 'Nemaš prostora da o tome govoriš na televiziji.' Načinjem goruće teme, pričam o stvarima o kojima ljudi inače ne vole da govore, pa i o prevari", ispričala je Goca pa napomenula da zaista ne "prodaje maglu" na internetu.

"Ja ljudima ne prepričavam knjige koje sam pročitala! Imamo veliki broj tih 'lajf koučeva', gurua i lažnih Mesija, koji su pročitali neke knjige. Ja govorim ono sa čime sam se susretala i kako sam pobeđivala svoja iskušenja i probleme. Pre deset godina nisam bila zrela da govorim o svim temama, nisam bila svesna svog ega. A sada jesam."

Pored toga, Goca ovim putem takođe i uči devojke kako da se šminkaju.

"Retko koja žena na estradi ima hrabrost da sedne ispred ogledala u punom kadru bez šminke i da se sredi. Ja s tim nemam problem, jer ne želim sebe da predstavim kao idealnu osobu, niti mi treba da mi ljudi udeljuju komplimente da sam lepa. Lepota je u oku posmatrača", kaže pevačica, koja se inače sama šminka za nastupe.

