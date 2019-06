MISLIO SAM DA STE GLUPI I DOŠAO SAM DA VAM SE IZVINIM! Evo kako su se upoznali čuveni Duško Radović i LEPA BRENA!

Marko Janković, radio-voditelj i rok kritičar, u dokumentarncu "Lepa Brena – Godine Slatkog greha" otkrio je kako je izgledao pevačicin susret sa Duškom Radovićem, koji je insistirao da se upozna sa njom.

Brena je od samog starta bila veliki bum na estradi i mnogi su je smatrali neviđenim talentom, ali su i sumnjali u njen intelekt. Ono što se konkretno Dušku dogodilo tokom upoznavanja navelo ga je da veoma brzo promeni svoje mišljenje, pa se i izvini poznatoj pevačici.

"Duško Radović je, kada je bila pauza, došao do mene i pitao me je da li može da se upozna sa Brenom. Rekao sam mu da to nije nikakav problem, a potom sam ih upoznao", počeo je Marko i dodao:

"On je pružio ruku Breni i rekao: 'Dobar dan, ja sam Duško Radović.' Brena mu je na to odgovorila: 'Šta mi se predstavljate? Ja vas znam. Svakog jutra slušam 'Beograde, dobro jutro'. Ona je tada Duška fascinirala! On je izustio nešto neverovatno. Rekao joj je: 'Ja sam došao vama da se izvinim, jer sam ja mislio da ste vi glupi", ispričao je Janković.

"Ja sam pao pod miksetu, nisam mogao da verujem šta čujem! Duško je bio očaran Brenom i uputio joj je izvinjenje samo zbog pomisli da nije inteligentna", rekao je voditelj u dokumentarcu.

